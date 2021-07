Ni za občutljive: umrl komaj 14-letni dirkač (VIDEO)

Na dirkališču MotorLand Aragon v Španiji se je končalo življenje komaj 14-letnega motorističnega dirkača. Med dirko je padel z motorja, a se je uspel pobrati. Toda nekaj sekund kasneje je vanj trčil poljski dirkač. Zadel ga je v predel glave in vratu.Dirka je bila prekinjena, najstnik je hitro prejel zdravniško pomoč. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico v Zaragozi, kjer je zaradi hudih poškodb umrl.»Vedno se bomo spominjali tvojega nasmeha, velikega srca in profesionalizma. počivaj v miru Hugo,« so se mu poklonili v njegovi ekipi Cradle of Champions (Zibelka prvakov). Pokojnemu dirkaču, ki so mu napovedovali kariero v MotoGP, se je poklonil tudi osemkratni prvak, Španec Marc Marquez: »Počivaj v miru Hugo Millan. Moje iskreno sožalje njegovi družini, prijateljem in ekipi.«