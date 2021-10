Morda pa Hamilton še nikoli ni seksal?

S Kimijem Räikkönenom se bo po koncu letošnje sezone od formule 1 poslovila ena od legend, ki je v zadnjih dvajsetih letih močno zaznamovala kraljevski avtomobilistični razred. To potrjujejo tudi izjemni dosežki, ki jih je nanizal 'leteči Finec'. Zadnji Ferrarijev svetovni prvak (2007) se lahko pohvali z 21 zmagami in 18 položaji, doslej je nastopil na rekordnih 343 dirkah (največ med vsemi), na katerih je odpeljal 46 najhitrejših krogov (3. na večni lestvici) in se veselil 103 uvrstitev na zmagovalni oder (5.). Enako legendarne so tudi izjave, ki jih je sicer redkobesedni finski zvezd...