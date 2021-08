Messi prestopa v PSG?

(34) ki je po več kot dveh desetletjih končal igranje za Barcelono, se po poročanju več medijev iz Francije, Španije in Južne Amerike najverjetneje seli k francoskemu PSG.Messi je prost igralec, potem ko so pri Barceloni priznali, da si ga zaradi finančnih težav in pravil lige ne morejo več privoščiti in podpisati nove pogodbe z njim kljub 50-odstotnemu znižanju plače. Čeprav je As poročal, da so pri Chelseaju hoteli sestanek z Messijevimi predstavniki, pa naj bi bil na prvem mestu želja prav PSG. Kot poroča football-italia.net, naj bi pogajanja končali v 24 urah in naj bi Messi nosil dres PSG v sezoni, ki se v Franciji začenja nocoj.Predsednik nogometnega kluba Barcelonaje danes potrdil, da Messi že proučuje ponudbe drugih klubov, in poudaril, da Barcelona »ni smela tvegati finančnega zloma s podaljšanjem Messijeve pogodbe«, za katero sta se obe vpleteni strani dogovorili že pred tedni. »Včeraj smo uvideli, da je zgodbe konec. Takrat sem se zadnjič pogovarjal z Lionelovim očetom.«Messi, ki je k Barceloni prišel pri 13 letih in v 778 nastopih dosegel 672 golov, se bo tako podal novim izzivom naproti.