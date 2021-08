Messi zapušča Barcelono, spletna stran »pregorela«

Obžalovanje

Argentinski nogometni zvezdnik Lioenl Messi ne bo nadaljeval kariere pri Barceloni, je danes sporočil katalonski klub. Novico o tem, da pogajanja med klubom in Messijem o nadaljevanju sodelovanja niso bila uspešna, so popoldne prvi sporočili nekateri španski mediji, tik pred 20. uro pa jo je na Twitterju uradno potrdil tudi klub.Spletna stran katalonskega velikana je v trenutkih po objavi novice »pregorela«, zato je bilo težko takoj dobiti prava pojasnila.Kot poroča španski časnik Mundo Deportivo ter agencija AFP, ki povzemata to uradno sporočilo, pa je vzrok, da strani nista našli skupnega jezika, v statutu španske nogometne lige.Tako Messi kot Barcelona naj bi sicer izrazila pripravljenost za podaljšanje sodelovanja, toda podpisa pogodbe nista mogla uresničiti zaradi ekonomskih in strukturnih ovir, povezanih s špansko ligo. Zaradi takšne situacije pa je Messi sklenil, da kariere ne bo nadaljeval pri Barceloni.Obe strani sta izrazili obžalovanje, ker je prišlo do tega, saj je bila želja tako kluba kot igralca, da bi lahko še naprej nastopal za blaugrano. Barca se iz vsega srca zahvaljuje nogometašu za prispevek klubu ter mu želi vse najboljše v nadaljnjem osebnem in poklicnem življenju, je sporočil klub.