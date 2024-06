Marko Elsner bo za vedno z nami na Kodeljevem (FOTO)

Marko Elsner, eden izmed največjih sinov slovenskega nogometa, je dobil spominsko obeležje v športnem parku na Kodeljevem, kjer je začel svojo bogato igralsko kariero. Marko nas je po hudi bolezni zapustil 18. maja 2020, star 60 let, štiri leta pozneje pa so se s svečanim dogodkom in revijalno tekmo nanj spomnili družinski člani, prijatelji, kolegi, someščani in navijači.

Žena Nada, sinova Luka in Rok ter vnukinji so bili vidno ganjeni ob izjemno čustvenem dogodku, ko so se poklonili velikemu nogometašu, ki je nosil drese Slovana, Olimpije, beograjske Crvene zvezde, francoske Nice in Admire Wacker v Avstriji.

Direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana Tanja Polajnar, nekdanja odlična rokometašica, v družbi Markovega sina Luke FOTO: Črt Piksi

Ljubljančan Marko Elsner je pustil izjemen pečat v jugoslovanskem nogometu, zbral je tudi 18 nastopov v članski reprezentanci nekdanje skupne države, z olimpijsko reprezentanco pa je osvojil bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Los Angelesu 1984. Ob koncu kariere v začetku 90. let je dvakrat oblekel tudi dres slovenske reprezentance.

V spomin in navdih za prihodnje nogometne rodove. FOTO: Črt Piksi

Spomini, solze, ponos

Velikemu ambasadorju našega nogometa in Slovenije so izbrane misli namenili direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana Tanja Polajnar, predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in sin Luka, danes uspešen trener, ki deluje v prvi francoski ligi.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović FOTO: Črt Piksi

Tanja Polajnar, člani družine Elsner in Radenko Mijatović ob spominskem obeležju, ki bo prihodnje rodove Slovanovih nogometašev spominjal na velikana slovenskega nogometa Marka Elsnerja. FOTO: Črt Piksi

Ko sta o elegantnem branilcu z levjim srcem spregovorila njegova prijatelja in soigralca Boško Djurovski iz Crvene zvezde in Jože Prelogar iz Olimpije, so čustva in solze premagali vse prisotne. »Marko je bil velik igralec in še večji človek. Bil je iskren, srčni prijatelj, ki nas je za vedno povezal. Še vedno kar ne moremo verjeti, da ga ni več med nami. Za vselej pa bo ostal v našem spominu in srcih, saj je bil edinstvena športna osebnost in družaben mož, ki je širil pozitivne misli,« sta si bila enotna Djurovski in Prelogar.

Boško in Milko Djurovski pred grafitom velikega prijatelja FOTO: Črt Piksi

Parada nogometnih asov

Po odkritju spominskega obeležja, ki naj bo tudi v navdih prihodnjim nogometnim rodovom, so veterani Crvene zvezde ter Olimpije in Slovana odigrali še revijalno tekmo na kultni zelenici stadiona na Kodeljevem. V rdeče-belih dresih so se predstavili tudi nekdanji asi Boško in Milko Djurovski, Stanislav Karasi, Zdravko Borovnica, Nedeljko Milosavljević, Nikola Žigić, Marko Perović, Dragan Bogavac, Nenad Vanić.

Pred tekmo so spomine obujali, z leve: Luka Elsner, Boško Djurovski, Nada Elsner in Boris Ferenčak. FOTO: Črt Piksi

Veterani Crvene zvezde so z velikim veseljem obiskali Ljubljano in Kodeljevo, kjer je odraščal njihov prijatelj in soigralec Marko Elsner. FOTO: Črt Piksi

Marko Elsner je povezal tudi veterane Olimpije in Slovana. FOTO: Črt Piksi

Veteransko vrsto Olimpije in Slovana so sestavljali Jože Prelogar, Sebastjan Cimerotič, Ermin Raković, Mladen Rudonja, Slaviša Stojanović, Nenad Protega, Nejc Vidmar, Andraž Kirm, Branko Ilić, Luka Žinko, Robert Englaro, Rok in Luka Elsner, Safet Hadžić, Džengis Čavušević in Boštjan Puš.

V vročem popoldnevu na Kodeljevem so veterani v zelenem zabili dva gola, rdeče-beli pa enega. FOTO: Črt Piksi

Na kultni zelenici ni manjkalo všečnih potez znanih nogometnih mojstrov. FOTO: Črt Piksi

V športnem srečanju je za spoštovanje pravil in ferpleja skrbel glavni sodnik Dejan Balažič s kolegoma, gostitelji so se izkazali z zadetkoma Rakovića in Čavuševića, za Crveno zvezdo je zadel Bogavac.

Več sto gledalcev je uživalo v predstavi legend Olimpije, Slovana in Crvene zvezde. FOTO: Črt Piksi

Veterani Crvene zvezde, Olimpije in Slovana so v vročem vremenu prikazali všečno nogometno predstavo. FOTO: Črt Piksi

To je bila dolžnost do prijatelja

Da smo bili priča dogodku, ki predstavlja pomemben kamenček v negovanju slovenske športne dediščine, so iz četrtne skupnosti Moste že pred časom občinski komisiji za poimenovanje ulic in trgov poslali pobudo, da bi prispevek Marka Elsnerja ustrezno ovrednotili tudi v njegovem domačem mestu.

FOTO: Črt Piksi

Svet javnega zavoda Šport Ljubljana je sprejel sklep za postavitev spominske plošče v športnem parku Kodeljevo. Za organizacijo dogodka je poskrbel Markov dolgoletni prijatelj in znani športni delavec Boris Ferenčak: »Tega sem se lotil, ker to čutim kot dolžnost do svojega prijatelja Marka, s katerim sva bila tesno povezana od mladosti.«