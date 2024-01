Kozamernik: »Pri Trentinu se želi zmagati, ni pritiska, da se mora«

Slovenski odbojkarji spadajo med najboljše na svetu, zato ne preseneča, da si jih veliko kruh služi v tujih klubih. Tudi na Apeninskem polotoku, kot denimo 28-letni srednji bloker Jan Kozamernik. Slednji je ob zmagi italijanskega šampiona Itas Trentina v ligi prvakov v dvorani Tivoli proti svojemu nekdanjemu klubu ACH Volleyju svojo vnovično pot pri klubu iz dežele Trentino-Zgornje Poadižje/Južna Tirolska tudi podrobneje besedno razgrnil.

Je lepo biti odbojkar v takšnem mestu za omenjeni šport kot je Trento?

»Zagotovo je lepo. Trento je eno izmed mest, ki živi za odbojko, nima velike ekipe v nogometu, tudi košarka ni na tako visoki ravni, čeprav klub igra v prvi italijanski ligi. Odbojka je res eden od športov, ki tam prevladuje, in igra ga veliko mladih. Množično nas podpirajo, res pa je, da dokler se denimo ne igrajo pomembni dvoboji in polfinala različnih tekmovanj, vsi ne pridejo na tekme.«

»To je malenkost žalostno, a v takšnih mestih se pričakuje, da rezultati bodo in da se bo prišlo daleč, tako da začetni del sezone dojemajo kot samoumevnega. Pri Trentinu se želi zmagati, ni pritiska, da se mora, kot je to v nekaterih drugih klubih. Vsi nam stojijo ob strani, to je tisto, kar v Trentu dela veliko razliko. Moramo pa tudi vedeti, da so to tudi igralci zelo visoke svetovne ravni, če imaš okoli sebe takšne, je tudi tebi veliko lažje igrati.«

Kako pa gledate na odliv mladih slovenskih kakovostnih odbojkarjev v tujino?

»Stvar je takšna. Tam, kjer plačajo več in se igra boljša odbojka, tja mladi igralci hodijo. Če me vprašate za nasvet mlademu igralcu, ki dobi ponudbo, da bi igral v Italiji in bi tam ali na Poljskem tudi dejansko igral, je to zagotovo prava pot. Soočiš se z odbojko na visoki ravni, tja je treba spraviti čim več igralcev, da se s tem dvigne raven slovenske odbojke. Biti le menjava ni dovolj. Tudi sam sem v tujino odšel kot zamenjava, a sem si izbojeval svoje mesto, vedel sem, da lahko pridem v prvo postavo.«

Je to recept tudi za Nika Mujanovića, ki se je iz Kamnika preselil v Monzo?

»Mujanović je po mojem mnenju za svojo prihodnost sprejel dobro odločitev. Vem, da je bilo okoli tega veliko polemik, a iskreno, če želi v svoji odbojki napredovati – med reprezentančnim poletjem smo videli, česa je sposoben – in če ima poleg tega tudi sposobnega trenerja in dobre soigralce, je zmožen storiti lep korak naprej. Menim, da si je tega želel, zato je tudi hotel oditi v Monzo. Počasi si bo izbojeval mesto v ekipi, to je odvisno tudi od njegove kakovosti, a vem, da je tega sposoben in to sem mu tudi povedal.«