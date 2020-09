E-športna organizacija

Nagradni skladi mednarodnih tekmovanj dosegajo milijonske vsote.

Tekmovanja v e-športih so v tujini že močno razvita, pa tudi pri nas pridobivajo veljavo. Južnokorejski Samsung je ravno pred dnevi napovedal vseevropsko tekmovanje v (strelski igri) PUBG, na katerem lahko sodelujejo tudi slovenski igralci, glavna nagrada pa znaša 25.000 evrov.Po svetu je e-šport postal silno popularen, nagradni skladi pa fascinantno visoki.Turnirji streljačine Fortnite so imeli najvišje nagradne sklade v skupni vrednosti 55,4 milijona evrov. Sledijo mu Dota 2, pri kateri so lani na turnirjih razdelili 40 milijonov evrov, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) z 18 milijoni, Playerunkown's Battlegrounds (PUBG) z 10,9 milijona evrov, Overwatch s 7,8 milijona in League of Legends s 7,7 milijona evrov. In številke iz leta v leto rastejo.Visoke so tudi številke gledalcev. Lani so zabeležili 443 milijonov gledalcev v živo, za letos pa predvidevajo, da bo ta številka zrasla še za 11,7 odstotka, in sicer na 495 milijonov. Leta 2023 naj bi e-športe v živo spremljalo že več kot 646 milijonov ljudi.Tudi pri nas se je ustanovila prva slovenska e-športna organizacija z imenom E-športna zveza Slovenije (EŠZS). Njeni cilji so popularizacija in regulacija e-športa v Sloveniji, standardizacija pravil in postopkov za državna tekmovanja in državne lige ter organizacija in podpora pri organizaciji uradnih tekmovanj.Med kratkoročnimi načrti zveze so povečati število e-športnikov in uradnih e-športnih ekip, priznati e-šport kot šport, ustanovitev uradnega državnega prvenstva in povečati članstvo v zvezi.EŠZS je bila pred kratkim sprejeta tudi v največjo e-športno federacijo na svetu (IESF). Kakor pravijo pri EŠZS, je članstvo velik korak v razvoju e-športa pri nas, med drugim pa slovenskim tekmovalcem omogoča udeležbo na svetovnih prvenstvih.