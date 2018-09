Takega Gorana Dragića še niste videli, jezen je kot ris

Tvit navijača, ki je razjezil Gorana Dragića, je sicer že izbrisan. FOTO: Twitter

»Se zdaj upate pogledati v ogledalo, vi junaki? Vi, ki ste pustili na cedilu te mlade fante in celotno Slovenijo. Si upa pred ogledalo stopiti kapetan, ki ekipo zapusti, ko ga najbolj potrebuje? Nažrite se teh vaših milijonov!« To je zapis, ki ga je 'navijač' Slovenije objavil na twitterju ter v njem označilin– tri košarkarje, ki so imeli veliko zaslug, da je Slovenija lani stopila na evropski prestol.A teh fantov v novi reprezentančni akciji ni zraven … Spomnimo, Slovenija se v kvalifikacijah za naslednje svetovno prvenstvo ni izkazala, prav na prvo obletnico evropskega naslova je v Stožicah klonila proti Turčiji in ostala brez uvrstitve na svetovno prvenstvo Na zapis na twitterju se je ostro odzval Goran Dragić, ki je takoj po lanski osvojitvi naslova evropskih prvakov naznanil, da bo slekel slovenski dres in končal reprezentančno kariero. »Vsi so bili obveščeni, in to pred evropskim prvenstvom, da bo to moje zadnje veliko tekmovanje za Slovenijo. Dal sem vse od sebe 12 let za reprezentanco!! Hvala se pod mizo valja. P. S.: Nažrl se bom svojih milijončkov, ki sem jih pošteno zaslužil!!«Njegov tvit je delil tudi Luka Dončić.Dragić se sicer tako rekoč nikoli ni odzival na take in drugačne navijaške provokacije, slovi namreč po svoji mirnosti. A tokrat mu je, kot kaže, prekipelo.