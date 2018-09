Mala katastrofa, še petič zapored parket zapustili poraženi

LJUBLJANA – Košarkarji Slovenije so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 v Stožicah pred okoli šest tisoč gledalci doživeli peti zaporedni poraz in tako prav na prvo obletnico zmage v finalu evropskega prvenstva 2017 ostali brez realnih možnosti za uvrstitev na naslednje veliko tekmovanje. V Stožicah so morali priznati premoč Turčiji, ki je slavila s 86 : 77 (22 : 20, 41 : 38, 67 : 59). Lovili zaostanek Slovenija je z zgledno borbenostjo in s pametno igro vseskozi držala priključek, a je enako kot proti Latviji na koncu ostala praznih rok in doživela previsok poraz. V 32. minuti je bilo še 64 : 67, v 36. pa 71 : 76. Turčija je do prve dvomestne prednosti na tekmi prišla šele dobre dve minute pred koncem, ko je njen najboljši igralec Scottie Wilbekin zadel svojo šest trojko in trinajsto gostov za 83 : 72.



Slovenija je dobila skok (48 : 39), imela več podaj kot Turčija (20 : 19), ni pa imela toliko razpoloženih posameznikov kot gostje, predvsem pa je zgrešila kar petnajst prostih metov. Najboljši igralec pri Sloveniji je bil Anthony Randolph s 24 točkami in z 12 skoki. Upanje še ostaja, a bo težko Slovenija ima po osmih tekmah zgolj dve zmagi in zaseda zadnje mesto v skupini, do konca kvalifikacij pa so še štiri tekme. V novembrsko-decembrskem ciklusu bo gostovala v Ukrajini ter se doma srečala z Latvijo, februarja naslednje leto pa jo čaka še pot v Turčijo in za konec kvalifikacij domača preizkušnja z Ukrajino.



Teoretično Slovenija še ima možnosti za uvrstitev na prvenstvo, a bi morala za to dobiti vse štiri preostale tekme, hkrati pa Latvija ne bi smela več zmagati. Danes je namreč Španija premagala Latvijo s 85 : 82, Črna gora pa je bila doma boljša od Ukrajine (90 : 84).