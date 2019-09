Preobrat: po šokantni novici iz Pahorjevage urada sporočili spremembo

LJUBLJANA – Veliki finale na evropskem prvenstvu v odbojki si bo ogledalo veliko slovenskih navijačev. Sprva je kazalo, da med njimi ne bo predsednika države , ki je strastno navijal za odbojkarje v Stožicah, a je nato prišlo do spremembe.Preberite še:Sprva je bilo načrtovano, da Pahorja v Pariz na finale odbojke ne bo in da bo tam šele v ponedeljek, ko bo spominska slovesnost za pokojnim nekdanjim francoskim predsednikom, ki se je bo udeležil (tako kot kasnejšega sprejema pri francoskem predsedniku). Toda ker bo Pahor v Pariz potoval z redno letalsko linijo v nedeljo (vrača se z redno linijo v ponedeljek popoldne), mu bo to omogočalo tudi ogled finalne tekme evropskega prvenstva v odbojki, so naknadno sporočili iz njegovega urada.Predsednik bo v Pariz letel iz Benetk z redno linijo Air Francea.