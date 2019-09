Šok! Tega od Boruta Pahorja nismo pričakovali

LJUBLJANA –je strastno navijal in v Stožicah tako na četrtfinalni kot polfinalni tekmi visoko vihtel slovensko zastavo, ko so naši odbojkarji najprej ugnali aktualne evropske prvake Ruse, nato pa tudi na krilih navijačev še svetovne prvake Poljake. Po veliki polfinalni zmagi je predsednik države na facebooku zapisal: »Ker so se borili, bi jih podprli tudi, če bi zgubili. Ker pa so zmagali, jim bomo tudi v finalu do zmage pomagali! (rima).«Tako je bilo pričakovati, da bo Pahor odbojkarje bodril tudi v Parizu, kjer bo finale v nedeljo ob 17.30, edino vprašanje je bilo, kako bo v luči težav Adrie Airways odpotoval v francosko prestolnico. Iz njegovega urada pa je prišel presenetljiv odgovor: »Predsednik republike ne bo potoval v Pariz.« Naknadno so iz predsednikovega urada sporočili, da je zaradi najave pogrebnih svečanosti nekdanjega francoskega predsednikaprišlo do spremembe: predsednik Pahor bo vendarle odpotoval v francosko prestolnico, a dan po finalu, ko se bo z drugimi svetovnimi voditelji udeležil žalne slovesnosti. Po pogrebnih svečanostih se bo udeležil kosila, ki ga za vodje delegacij prireja francoski predsednikPahor bo v Pariz potoval z redno linijo Air France iz Benetk, v njegovi delegaciji bosta vodja kabineta in svetovalka za zunanjepolitična vprašanja, kot je bil najavljen protokolarni format za pogrebne svečanosti.Bo pa na veselje navijačev v dvorani Bercy, ki sprejme 20 tisoč gledalcev, pesti oziroma bolje rečemo tačke za naše odbojkarje stiskal Slash, neuradna maskota in srečni talisman slovenske reprezentance. Lastnika malega belega pudlja, pomočnik selektorja slovenske izbrane vrstein njegova srčna izbranka, sta po poročanju spletnega portala RTV Slovenije zanj pridobila potni list, zdaj pa mu morajo urediti le še akreditacijo.