Klemen Čebulj v objemu svojih najdražjih. FOTO: Mediaspeed

Kapetan Tine Urnaut z očetom. FOTO: Mediaspeed

Veselje z navijači. FOTO: Mediaspeed

Jan Kozamernik je takole skočil v objem svoje drage. FOTO: Mediaspeed

Jan Kozamernik z družino. FOTO: Mediaspeed

Slovenija že 14 dni diha s slovensko odbojkarsko reprezentanco, ki niza uspehe. Zadnje dejanje bo v nedeljo v Parizu. Stožice so bile na zadnjih tekmah razprodane, navijaška mrzlica pa je v polfinalu proti Poljski dosegla vrhunec Čeravno so fantje enotni, da so navijači njihov sedmi soigralec, je bržkone zanje najpomembnejša podpora družinskih članov. Po zmagi v polfinalu in zahvali navijačem so skočili v objem svojih najbližjih. Nekaj jih je ujel tudi fotografski objektiv.