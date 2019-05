Matej Avanzo, Kitajcem bo pomagal organizirati svetovno prvenstvo

Avanzo je bil med letoma 2015 in 2019 član tekmovalne komisije FIBA Europe, od leta 2017 pa je licenciran mednarodni košarkarski delegat.

Koordinator bo

Gregor Balek je od svojega nekdanjega kluba dobil posebno darilo. FOTO: KK ZLATOROG

Brez Slovenije

Slovenije na SP na Kitajskem ne bo, saj je glavna žrtev neumnih kvalifikacij, ki jih je organizirala svetovna košarkarska zveza. Zavoljo neumnih pravil za Slovenijo v kvalifikacijah niso igrali košarkarji iz lige NBA in evrolige.

Prej Afrika, zdaj Azija

Ne bi rad vnašal nemira, počakajmo do konca sezone, ko bi rad pomagal še Sixtu.

Še štirje meseci so ostali do začetka svetovnega košarkarskega prvenstva, ki ga svetovna košarkarska zveza Fiba organizira od leta 1950. Prvič so se zbrali v Argentini, zdaj v Aziji, kjer bo 24 reprezentanc (do leta 2006 le po 16) igralo za naslov prvaka. Gostiteljica bo Kitajska, tekmovanje bo potekalo v Pekingu, Šanghaju, Nandžingu, Dongguanu, Foshanu, Guangdžovu, Shenzenu in Wuhanu. Kitajci ničesar ne prepuščajo naključju, pri tem pa jim je kakopak v oporo tudi Fiba. S Fibo so se po pomoč zatekli tudi v Slovenijo, od koder bo na Daljni vzhod potoval Ljubljančan. Nekdanji direktor Košarkarske zveze Slovenije naj bi v prihodnjih tednih zapustil tudi položaj direktorja Sixta Primorske in se odpravil v Azijo.»Fiba si želi, da bi bdel nad dvema mestoma organizatorja svetovnega prvenstva,« potrdi Avanzo zanimanje Fibe in Kitajcev, da bi jim pomagal pri izvedbi tekmovanja. Avanzo ne skriva, da ga mika. Preseneča pa, da bi se tako hitro odrekel položaju direktorja kluba, za katerega je še pred dnevi razgrinjal drzne načrte, ki jih ima v regionalni ligi, kamor se je uvrstil. A očitno je zanj Kitajska večji izziv kot delo v Kopru in vodenje ambicioznega primorskega kluba, ki mu s kapitalom v levjem deležu pomaga podjetje iz osrednje Slovenije. »Ne bi rad povzročal nemira, počakajmo do konca sezone, ko bi rad pomagal še Sixtu,« pravi Avanzo, ki je s Kitajsko tudi poslovno povezan. Z družabnikomain(tudi on je pred dnevi zapustil delovno mesto tiskovnega predstavnika na Rokometni zvezi Slovenije; se tudi on seli v Azijo?) v podjetjuSportanzo že sodelujejo s Kitajsko, kamor praviloma vozijo evropske reprezentance na turnirje, ali pa organizirajo tekme kitajskih ekip v Evropi. Sporazume o tem je Avanzo v imenu Košarkarske zveze Slovenije podpisoval že leta 2014. Tako so pred leti pripravili turnejo in priprave kitajske ekipe Jiangsu Dragons, kjer je zadnja štiri leta uspešno deloval slovenski trener, na Kitajskem pa ima zagotovo svoje ambicije tudi, ki deluje kot zastopnik igralcev in trenerjev. Ni tudi skrivnost, da kitajska košarkarska zveza že lep čas k sodelovanju vabi Memija Bečiroviča, ki pa v slogu perfekcionista ni želel sprejeti dvojne vloge in se je povsem posvetil delu v klubu. Walter Jeklin, še en delček slovensko-kitajske naveze, pa je lani na Kitajsko spremljal poljsko reprezentanco, v kateri je v preteklosti opravljal vlogo športnega direktorja – tudi v času EP 2011 v Litvi, ko je Poljake vodilNa Kitajsko pa je že odpotoval. Mariborčan je devet let deloval v Laškem v KK Zlatorog, nazadnje je bil vodja mladinskega pogona. Zdaj gre na državno univerzo Shangdong, kjer bo do nadaljnjega poučeval in izobraževal trenerje. Ne gre prvič na tuje, v preteklosti je deloval v Afriki, v Burkini Faso, kjer je mlade spoznaval s košarko. Bolj ali manj je jasno: po naslovu evropskega prvaka leta 2017 so slovenski košarkarski delavci pridobili veljavo, tudi zato so se Kitajci odločili za angažma Baleka.