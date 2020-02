Kobeja Bryanta in hčerko pokopali, na plano prišli še nikoli videni posnetki tragedije (VIDEO)

Vzrok nesreče še vedno preiskujejo

Simbolika pogreba

Eden najboljših košarkarjev v zgodovini,, je umrl 26. januarja v helikopterski nesreči v Kaliforniji. Po tragediji je bilo na ogled več posnetkov nesreče, zadnjega je včeraj objavil španski športni dnevnik Marca. Njegov avtor je neznani rekreativni kolesar, ki je zaslišal grozljiv udarec in eksplozijo, izvlekel svoj mobilni telefon in snemal. V tistem trenutku ni vedel, da pravzaprav beleži Kobejevo smrt.Vzrok nesreče helikopterja sicer še vedno preiskujejo. Vreme je bilo zelo slabo, zaradi megle je bila vidljivost nična. Spomnimo se, da je v helikopterju poleg nekdanjega petkratnega prvaka lige NBA umrlo še osem ljudi. Med njimi tudi njegova 13-letna hči, nadarjena košarkašica.Prav tako je življenje mnogo prezgodaj izgubila njena soigralka. Na tekmo sta jo spremljala njena staršain. Umrli so tudi, košarkarska trenerka v zasebni šoli v okrožju Orange, terin njena hči. Pilot je bilAmeriški mediji medtem poročajo, da so v družinskem krogu pokopalin njegovo 13-letno hčerko v kraju Corona Del Mar v Kaliforniji. Ženaz družino je želela pogreb v ožjem krogu. Portal Entertainment Tonight je ob tem zapisal: »Pogreb je bil zelo čustven za vse, saj še vedno težko dojemajo, da so izgubili dve lepi duši.«Javna spominska slovesnost bo sicer 24. februarja v Los Angelesu v Staples Centru. Datum pa nosi dodatno simboliko, saj gre za številki, ki sta ju nosila Kobe Bryant pri Los Angeles Lakers (24) in Gianna Bryant (2) v ekipi osnovne šole, ki jo je obiskovala.