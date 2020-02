Američan prisegel Sloveniji

Američan je že igral v Sloveniji, in sicer v dresu Petrola Olimpije. FOTO: Leon Vidic

Navdušen nad Slovenci

Košarkarska zveza Slovenije si lahko le želi, da si Morgan jeseni ne najde kluba v Evroligi.

V zavetišču za brezdomce

Košarkarska zveza Slovenije si lahko le želi, da si Morgan jeseni ne najde kluba v Evroligi.

Prihodnji teden se začnejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo v košarki. Leta 2021 bo na sporedu že 41. prvenstvo stare celine, tudi Slovenija, aktualni evropski prvak, pa mora v kvalifikacije.Slovenija je srčno upala, da bo ena od štirih gostiteljic Eurobasketa 2021, a je izgubila boj s Češko, Nemčijo, Gruzijo in Italijo. Po neuspehu v zadnjih kvalifikacijah za SP 2019 je Košarkarska zveza Slovenija (KZS) bolj previdna. Kakšen EP pa bi bil brez prvaka?! No, pretežko ne bi smelo biti, saj igramo v skupini F z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino, na EP pa gredo prve tri.Da bi imeli na voljo dovolj igralcev, je Slovenija segla po še enem tujcu. Selektor slovenske izbrane vrstebo lahko računal tudi na 203 cm visokega. Petnajstega septembra 1991 rojeni Američan je namreč pred kratkim dobil slovensko državljanstvo in naj bi zapolnil vrzel, ki je nastala pod obročem. Na EP lahko Slovenija nastopa z enim tujcem, ki je dobil državljanstvo z izredno naturalizacijo.Selektor Trifunović zaradi spora med Evroligo in Fibo ne more računati na, ki je bil pomemben člen ob osvojitvi naslova evropskih prvakov in igra v evroligaškem Realu. KZS je iskal košarkarja, ki je tako ali drugače povezan s Slovenijo. To jim je uspelo, Morgan je Slovenijo spoznal v sezoni 2017/18, ko je igral za Olimpijo. Po enem letu v Ljubljani se je preselil v Banvit, trenutno pa je član turškega kluba Pinar Karsiyaka.»Moja velika želja je, da se v nadaljevanju kariere preizkusim tudi na najvišji ravni evropske reprezentančne košarke in s slovensko reprezentanco zaigram na velikih tekmovanjih. Slovenija je aktualni evropski prvak in z velikim navdušenjem sem spremljal takratno evforijo vseh Slovencev,« je povedal Morgan, ki ga je pohvalil tudi. Generalni sekretar KZS meni, da ima Jordan take značajske lastnosti in igralske sposobnosti, ki niso sporne. »Prepričan sem, da se bo hitro vklopil v reprezentančno igralsko zasedbo in prispeval k uspešnim igram naše izbrane vrste,« je še dejal Nesterović.Jordana so našli pri ljubljanski Olimpiji, ko je bil trener, direktor pa. Iskali so ga tudi v Grčiji, kjer lahko dobiš katerega igralca visoke kakovosti za sprejemljivo ceno, ko se klub znajde v finančni stiski. »Morgan je bil v Grčiji v klubu Kymis. Priporočil nam ga je madžarski agent, odločili smo se, da ga gremo pogledat. A se je vmes zapletel v incident, v lokalu naj bi se stepel in si zlomil roko. Odpotoval je v ZDA,« se lova nanj spominja Zupančič, tedanji direktor Olimpije. Z agentom so ostali v stiku.Jordan, šolal se je na univerzi Michigan, se je želel vrniti v Evropo. To je bilo mogoče, a z nekoliko nižjim zneskom v pogodbi. To je bila voda na mlin zmajev, ki so dobili izvrstnega tujca, ki je v sezoni 2017/18 navduševal v dresu zmajev. Leta 2018 so bili državni prvaki, potem je šel Morgan v Turčijo, tam je še danes. »Jordan je bil in ostal velik profesionalec. Hitro smo spoznali, da je bil tisti incident le črna pika, ki se mu je pripetila. Sicer pa je tudi pri nas potrdil, da je zelo karakteren človek in košarkar,« meni Zupančič.Morgan Jordan je ustanovil fundacijo, ki pomaga prikrajšanim mladim do izobrazbe. V otroštvu mu ni bilo lahko, z mamo sta nekaj časa živela celo v zavetišču za brezdomce, pri 13 letih pa so ga posvojili in spoznal je pomen izobrazbe za življenje.