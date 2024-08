Bravo DJ! Zaradi spora igralk v finalu odbojke na mivki je naredil fantastično potezo (VIDEO)

Na letošnjih olimpijskih igrah smo v ženskem finalu odbojke na mivki gledali Brazilki Eduardo Santos Lisboo in Ano Patricio Ramos ter Kanadčanki Brandie Wilkerson in Melisso Humano-Paredes. Zmage sta se veselili Brazilki, ki sta bili boljši z 2:1 v nizih. A to ni bila edina stvar, ki si jo bomo zapomnili s te tekme. Zapomnili si bomo tudi potezo DJ-ja, ki je vzbudila veliko pozornosti.

Med igralkami v finalu je v nekem trenutku prišlo do spora, nato pa je na sceno stopil DJ, ki je predvajal zimzeleno skladbo Imagine od Johna Lennona. Gre za skladbo, ki nosi sporočilo združevanja in miru.

Očitno je imela ta skladba zelo pozitiven vpliv na igralke, saj jim je narisala nasmeh na obraz. Navdušeni pa so bili nad njo tudi gledalci, saj so jo glasno prepevali.

Video tega zanimivega dogodka z olimpijskih iger, ki ga je objavil Eurosport, lahko vidite spodaj.

Lepih spominov na te olimpijske igre pa ne bosta imeli samo Brazilki in Kanadčanki. Imeli jih bosta tudi Švicarki Nina Betschart in Tanja Hüberli, ki sta na tekmi za tretje mesto z 2:0 v nizih premagali Avstralki Talique Clancy in Mariafe Artacho in tako prišli do brona.