Plešasti legendarni nogometaš Zinedine Zidane kmalu dolgolasec?

PSG je pred dnevi uradno sporočil, da Mauricio Pochettino ni več trener kluba. Obenem je bil za novega trenerja francoskega nogometnega prvaka imenovan Christophe Galtier, ki je podpisal dveletno pogodbo. Tako so se razblinila medijska ugibanja, da naj bi klop PSG prevzel legendarni francoski reprezentant in nekdanji trener madridskega Reala Zinedine Zidane. In medtem ko je pariški klub zastopal Galtierja, predsednik Nasser al Khelaifi pa je zanikal, da bi se z Zidanom pogovarjal o prevzemu ekipe PSG, so ekskluzivno zgodbo o Zizouju objavili – turški mediji. O tem poroča Slobodna Dalmacija.

Vendar se Zidane ni znašel na športnih straneh turških časopisov. Dnevnik Kelebek je objavil članek, da se je Zidane v Carigradu oglasil zaradi presaditve las, poročajo Sportske novosti.

Skrivna sprememba videza

Zidane je menda dva tedna preživel v Turčiji, da bi »spremenil podobo plešaste ikone«. Poročilo časopisa Hürriyet pa po drugi strani spominja na zaplet kriminalnega romana. Avtor trdi, da je Zidane bival v najrazkošnejšem hotelu v četrti Bešiktaš, vse organizacijske podrobnosti pa urejal pod imenom svojega menedžerja. Po posegu se je skrivaj vrnil v Francijo. Če gre verjeti Turkom, je Zidane zarotniško ostal v njihovi državi, vmesni del med novimi ponudbami pa izkoristil za spreminjanje svojega videza. Po poročanju turških medijev naj bi se torej ob nogometnih igriščih kmalu pojavil dolgolasi Zizou ...