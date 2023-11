Zgodilo se je nekaj, kar se ne bi smelo: 28-letnik se je med tekmo zgrudil in umrl (VIDEO)

Šport na žalost kdaj piše tudi tragične zgodbe. Ena se je danes zgodila v albanski nogometni ligi. Na tekmi med kluboma Egnatia in Partizani Tirana se je ganski igralec Rafael Duamena zgrudil in kot so zapisali na Facebook strani kluba Egnatia za tem tudi izgubil življenje.

Kot je videti na posnetku, se je nesrečnik zgrudil v 24. minuti tekme. Zelo hitro so na pomoč k njemu pritekli igralci obeh moštev ter sodnika, za tem se je na igrišče pripeljalo še reševalno vozilo, a za Duameno je bilo vse to zaman.

Duamena je sicer v letošnji sezoni igral odlično. Kot razkriva uradna statistika, je z devetimi goli prvi strelec albanske lige. Kdo ve, kako bi se odvila njegova kariera, če se ne bi zgodil ta nesrečni dogodek. Prvim strelcem ligaških tekmovanj se vrata v boljše klube hitro odprejo.