Presadili so mu roženico, ker si je mel oči

Mlademu Malezijcu so pred kratkim presadili roženico, ker si jo je z nenehnim drgnjenjem oči tako poškodoval, da bi lahko dejansko oslepel. 21-letni Muhammad Zabidi, odkar pomni, trpi za alergijami. Že kot otrok si je mel oči, dokler niso postale rdeče, vendar je drgnjenje očesnega zrkla postalo resna težava šele v najstniških letih.

Pri 15 letih je opazil, da se mu je na desnem očesu zameglil vid, in stvari so se čez leta še poslabšale. Ko se je končno odločil, da obišče zdravnika, mu je ta povedal, da si je zaradi nenehnega drgnjenja oči močno opraskal roženico in da potrebuje novo, da bi si povrnil vid.

Brazgotina je bila v bližini zenice.

»Že kot otrok sem si rad mel oči, ker sem alergičen. Včasih si drgnem oči, dokler ne pordijo,« je povedal Zabidi v viralnem posnetku na družbenem videoomrežju tiktok. »Star sem 21 let, na moji roženici pa je že brazgotina.«

Mladenič je pred kratkim prestal presaditev roženice, kirurški postopek, pri katerem so mu odstranili poškodovano roženico in jo nadomestili z novo. Bil je v splošni anesteziji, tako da ni čutil nobenih bolečin, vendar bo njegovo okrevanje dolgotrajno. »Trenutno je moje stanje stabilno, desnega očesa pa še vedno ne morem odpreti. Zdravnik mi je rekel, da bi znalo trajati kakšna dva meseca, da bom lahko končno odprl oko, in da bosta minili dve leti, dokler si popolnoma ne opomorem,« je na tiktoku povedal Muhammad.

Posnetek 21-letnika je v njegovi domovini postal viralen, pri čemer je bila večina ljudi šokirana nad tem, da lahko nekaj na prvi pogled tako benignega, kot je drgnjenje očesa, privede do poškodbe in posledično presaditve roženice, vsi pa so mu zaželeli hitro okrevanje. A zdravniki že dolgo opozarjajo, da si oči na splošno ni pametno meti, saj je zrklo pri tem izpostavljeno silnim pritiskom, kar lahko pripelje do poškodb.