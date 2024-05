V Marini dekleta sama služila

Po petih letih in več kot 70 obravnavah se bo v četrtek na koprskem okrožnem sodišču sklenilo sojenje v zadevi Marina, kjer tožilstvo četverici obdolžencev in podjetju očita zlorabo prostitucije. Včeraj se je obravnava namreč končala z zaključnimi besedami odvetnikov Francija Matoza in Franca Rojka, ki zagovarjata obtoženega Jožeta Kojca, spregovorili pa so tudi obdolženci. Poleg Kojca so to še Sergej Racman, Dejan Šurbek in Vesna Ternovec.

Slednja je svoj govor končala v solzah, saj se je po lastnih besedah kot mati samohranilka za službo v Marini prijavila prek zavoda za zaposlovanje, tam trdo delala za nizko plačo, verjela, da gre za zakonito dejavnost, nato pa je pristala v zaporu in ima odtlej uničeno življenje. Dejala je, da ne more pozabiti trenutka groze, ko je pred petimi leti v klub vdrla množica oboroženih specialcev, čeprav so vedeli, da so v njem le gole in neoborožene osebe.

Zgolj računali vstopino

Odvetnika Matoz in Rojko sta podobno kot že njuni kolegi odvetniki pred tem poudarila, da očitki tožilstva temeljijo na moralni obsodbi prostitucije ter da se skozi sodni postopek niso potrdili kot obremenilni. Matoz je pojasnil, da je slovenska zakonodaja, ki je veljala do leta 2004, sicer prepovedovala kakršno koli sodelovanje pri organiziranju in vodenju prostitucije, po tem letu pa je zakonodajalec zakonske določbe spremenil, saj dandanes ne gre več za moralno obrambo družbe pred prostitucijo, pač pa za obvarovanje pred zlorabo tistih oseb, ki se prostituirajo.

35 let zapora je skupaj predlagalo tožilstvo.

Trojica solastnikov Marine – Racman, Kojc in Šurbek – se s prostitucijo po trditvah njihovih odvetnikov sploh niso ukvarjali, pač pa so zgolj zaračunavali vstopnino za vstop v klub, ki je ponujal tudi spa in druge storitve. Odvetnik je poudaril, da je treba ločiti med okoriščanjem in izkoriščanjem, pri čemer gre pri slednjem za siljenje žrtev v prostitucijo, zaseg večjega dela njihovega zaslužka in podobno. V primeru Marine pa ni šlo za nobeno obliko prisile, dekleta so se same odločale, kaj bodo v klubu počele, in nihče jim ni jemal zaslužka od tega. Podobne klube, kot je bila Marina, poznajo tudi v Avstriji in Nemčiji, je zatrdil odvetnik, kjer imajo primerljivo zakonodajo kot pri nas.

Po drugi strani pa specializirana državna tožilka Maja Veber Šajn obdolžencem očita, da so zasnovali lokal, ki temelji na tem, da se v njem dogaja prostitucija, od katere so imeli posredno korist, tudi na račun vstopnine. Dekletom pa naj bi med drugim odrejali, koliko časa morajo delati v klubu, da so bile spolne storitve gostom na voljo. Predlagala je skupno 35 let in pol zapora, 640 tisoč evrov kazni in zaplembo premoženja v višini 22,5 milijona evrov.