Fehtarji na koncert s helikopterjem

Dolgo pričakovani Gojzar tanc se je začel in končal v dolini blizu vasi Preddvor pri Kranju; obiskovalci koncerta so se peš ali z avtobusom odpravili do Alpske arene, kot so Fehtarji poimenovali prizorišče pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, do katere je iz Preddvora dobrih dvajset minut hoje oziroma dobrih pet minut vožnje.

Gre za planoto v vasi Možjanca, ujeto med Krvavec, Grintovec in Storžič ter okoliške hribe, v daljavi se vidi celo Triglav. Ogrevanje s skupino Vzrock se je začelo že ob 16. uri, nadaljevala sta ga skupina Skater in DJ Ney, ko pa je ura odbila petnajst minut čez osem, se je nad Alpsko areno in večtisočglavo množico zaslišal zvok helikopterja in legendarna skladba iz filma Top Gun.

Fehtarji so se na koncert pripeljali s helikopterjem.

»Napovedali smo najbolj odpičen prihod na oder do sedaj, in obljube smo se držali,« so o spektakularnem prihodu povedali priljubljeni glasbeniki. Skoraj triurna zabava, na kateri so bili gojzarji obvezna oprema, je postregla z več presenečenji, razširjeno glasbeno zasedbo, vizualnimi efekti, ognjemetom, glasbenimi gosti in še bi lahko naštevali. »Naredili smo nekaj, na kar bomo vedno ponosni. To so trenutki, o katerih bomo pripovedovali vnukom,« pravijo Fehtarji. Alpska arena je bila nabita s slovenskim ponosom, odmevale so slovenske pesmi, plapolale so zastave in lahko bi rekli, da se je zgodila prava alpska čarovnija.

Veličasten ognjemet

Premierno so zaigrali skladbe z novega albuma, koncert pa so začeli s pesmijo, ki je prva na novem albumu in nosi naslov Podeželski rock'n'roll. Na odru so se jim pridružili številni gostje, in sicer Kvatropirci, Saša Lešnjek, Oto Pestner, Čuki in Tjaša Božič. Za konec so Fehtarji zapeli največjo uspešnico Schatzi, ki se je končala s spektakularnim ognjemetom. Po priklonu so jih oboževalci z bučnim aplavzom in vzkliki še enkrat povabili na oder, za čisti konec pa je sledila pesem Blu.

Ob koncu je bil velik ognjemet.

»To je bil večer, ki se ga z eno besedo ne da opisati. So špili, ki so vrhunski, in so špili, kot je bil ta. Nepozaben in za v knjigo naših najlepših spominov. Naši poslušalci so tisti, ki so v veliki meri zaslužni za naše uspehe. Oni nam sledijo na popolnoma neznano lokacijo in z nami ustvarijo alpski spektakel, mi pa se po najboljših močeh trudimo, da jim to zvestobo in podporo vrnemo z glasbenim doživetjem. Naš cilj je bil, da se obiskovalci koncerta danes v dolino vrnejo z res lepimi občutki ter spomini, in upamo, da smo cilj dosegli. To so sanje vsakega glasbenika, in mi jih zdaj živimo. Hvala je premalo,« sklenejo Fehtarji.