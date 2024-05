Po bombardiranju so živi goreli

Potem ko je Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) minuli petek Izraelu odredilo, naj nemudoma prekine vojaško ofenzivo v Rafi, se napadi le še stopnjujejo. Z juga te palestinske enklave zdaj poročajo o več deset smrtnih žrtvah, med temi je večina žensk in otrok, ki so bile žrtve izraelskega bombardiranja begunskega taborišča za razseljene Palestince v bližini Rafe. Ubitih naj bi bilo najmanj 40, po drugih podatkih pa najmanj 50 ljudi, še najmanj 65 pa je bilo ranjenih.

»Šotori so goreli, živi ljudje so goreli, eksplozije so trgale ljudi,« so dejali očividci, humanitarna organizacija ActionAid pa je napad označila za nečloveški in barbarski. »Ta taborišča bi morala biti varen zaklon za nedolžne civiliste, a so postala tarče brutalnega nasilja.«

Ljudje niti v taboriščih niso več varni, obsojajo humanitarne organizacije. FOTO: Eyad Baba/Afp

Izraelska vojska je potrdila napad na območju, njegov cilj pa naj bi bili pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Pri tem so ubili dva visoka predstavnika gibanja Jasina Rabio in Haleda Nagarja, so javili in dodali, da se seznanjeni s poročilom o smrtnih žrtvah med civilisti in da navedbe preiskujejo. Palestinski Rdeči polmesec je sporočil, da so njegova reševalna vozila prepeljala veliko ubitih in ranjenih v napadu, število žrtev pa da bi lahko še naraslo.

Palestinske oblasti na Zahodnem bregu so napad označile za ostuden pokol, izraelske sile pa obtožile, da so namerno ciljale šotore z razseljenimi ljudmi. Napad so kot namerno bombardiranje razseljenih in kršitev mednarodnega humanitarnega prava obsodili tudi v Kairu. Podobno kritično sta se odzvala Jordanija, ki je Izrael obtožila, da nenehno izvaja vojne zločine, in Kuvajt.