Zec se je v Nemčiji hitro udomačil

Forma madridskega Atletica se je izgubila nekje v kupu ovojnega papirja, ki je ostal za božičnimi darili. Ob koncu minulega leta najbolj vroča ekipa na stari celini je po porazu z Leganesom vodilnemu Realu znova narisala nasmeh na obraz, tokrat z remijem proti Villarealu. Reprezentanta v nemškem prvenstvu sta bila z remijem veliko bolj zadovoljna.

Madridčani so med tednom pokazali nepopustljiv karakter, ki je pod vodstvo Diega Simeoneja postal zaščitni znak moštva, in Bayerju kljub uri igre z igralcem manj »ukradli« zmago v ligi prvakov. Villarealov trener Marcelino je stavil na utrujenost tekmecev in postavil obrambni zid, niti šest menjav v prvi postavi Atleticu ni prineslo svežine. Rumena podmornica je čakala na svojo priložnost in jo dobila z enajstmetrovko. Posredovanje Reinilda so v časniku As opisali kot štart »tovornjaka brez zavor«, Jan Oblak je ob strelu z bele pike uganil smer, a bil prekratek in točki sta splavali po vodi.

Nova smola Kampla

»Štadion bomo zapustili z grenkim priokusom, naredili smo vse, a treh točk nismo osvojili,« je bil jasen Lino, strelec edinega gola za Atlete. Če so v Madridu so obžalovali remi, je bilo razpoloženje v Leipzigu po točki proti aktualnim prvakom iz Leverkusna veliko bolj veselo. Tokrat jim zaleta ni vzel niti hiter zaostanek z 0:2, z napadalnim pristopom so si delitev točk zaslužili. Benjamin Šeško je vnašal nemir v kazenski prostor lekarnarjev, gol mu je z dobrim posredovanjem z nogo preprečil Lukaš Hradecky, slabo pa se piše Kevinu Kamplu, ki je po manj kot uri igre v hudih bolečinah zapustil zelenico. Resnost poškodbe bodo pokazali pregledi v prihodnjih dneh.

Če ne gre reprezentančnemu napadalcu, mrežo zatrese branilec. David Zec se je po prestopu iz Celja hitro privadil na življenje na severu Nemčije, v Kielu je takoj zasedel mesto v osrčju obrambe in za remi (2:2) z Wolfsburgom dosegel prvi gol v bundesligi. Vprašanje je, če bo Kielu uspelo obstati med elito, a Zecu ob takšni igri za prvoligaško prihodnost v Nemčiji ni treba skrbeti.

V zadnjih minutah derbija kola v angleškem prvenstvu si je mrki Pep Guardiola privoščil nasmešek. Manchester City je ob zmagi s 3:1 nad Chelseajem pokazal nekaj trenutkov kreativnosti in navdiha, ki so ga v modrem delu tretjega največjega mesta v Angliji v minulih tednih močno pogrešali.