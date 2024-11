Večni nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom ni dal zmagovalca

Prva in druga ekipa prvenstva sta se v drugi večni derbi sezoni odpravili z dobrima popotnicama, Olimpija je zmagala na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih, Maribor, pri katerem je na večnih derbijih kot trener debitiral Boštjan Cesar, pa je bil v ligi neporažen zadnje tri tekme.

Prvi polčas ni prinesel veliko užitkov, v drugem pa je bilo nekaj več dogajanja, strelov, dve izključitvi, ne pa zadetkov, tako da se je še drugi medsebojni obračun sezone končal brez zmagovalca. Skupno na večnih derbijih od sezone 2009/10 vodi Maribor s 24 zmagami, 14 jih ima ljubljanska ekipa, 24 obračunov se je končalo z remijem.

V uvodu tekme je imela Olimpija, ki je pogrešala kaznovanega Davida Sualeheja in poškodovanega Pedra Lucasa, nekoliko več žogo, Maribor, ki zaradi kartonov ni mogel računati na Blaža Vrhovca, zaradi bolezni pa na Györgyja Komaromija in Nika Osterca, pa je bil nekoliko konkretnejši, prave priložnosti pa ni bilo.

Vse manj je bilo tudi prave igre, vse več pa prekrškov in tudi kartonov, statistiki pa so v prvem polčasu zabeležili vsega po en strel na vsaki strani, nevarnejši od teh je bil tisti Raula Florucza v sodniškem dodatku, tako da je bil začetni izid po 45 minutah logična posledica.

Uvod drugega polčasa obetavnejši

Obetavnejši je bil uvod drugega dela, v katerem sta obe ekipi že v uvodnih treh minutah sprožili toliko strelov kot v prvem delu, sicer pa so še dvakrat kmalu zatem streljali Mariborčani, a bili vselej nenatančni. Tak je bil tudi poskus z glavo Marcela Ratnika po kotu v 57. minuti.

Ekipi sta se morali zadovoljiti z delitvijo točk. FOTO: Leon Vidic/Delo

So pa zeleno-beli doživeli hud udarec v 65. minuti, saj je Jordi Govea ob poskusu »škarjic« v glavo z nogo zadel Bradleyja M'Bonda in dobil drugi rumeni karton. Po številčni prednosti je Maribor v 80. minuti prišel do svojega prvega strela v okvir ljubljanskih vrat, poskus Hilala Soudanija pa je ukrotil Matevž Vidovšek.

Soudani je malce zatem znova ogrozil ljubljanska vrata, a se je spet izkazal Vidovšek, nato pa so pet minut pred koncem pristaši Maribora na igrišče zmetali kopico bakel in drugih predmetov, tako da je bila tekma za nekaj trenutkov prekinjena. Nekoliko živčni Iličić si je nato v 90. minuti tudi prislužil drugi rumeni karton zaradi domnevnega udarca, tako da sta ekipi kar zajeten sodniški dodatek igrali številčno poravnani.

Tudi v teh dodatnih minutah je sledila še ena krajša prekinitev zaradi zadimljenosti, drugih razburljivih dogodkov pa ni bilo več, tako da sta se ekipi razšli z 0:0.

Olimpija bo v 16. krogu 24. novembra gostovala pri Muri, Maribor pa pri Primorju.