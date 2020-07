Uspešni, ker imamo dobro zgodbo

Olimpija 30 18 5 7 57:35 59

Celje 30 15 10 5 60:29 55

Maribor 30 16 7 7 52:29 55

Aluminij 30 14 6 10 49:35 48

Mura 30 12 11 7 46:36 47

Bravo 30 11 8 11 41:44 41

Tabor 30 9 7 14 34:44 34

Domžale 30 9 6 15 40:53 33

Triglav 30 9 4 17 36:68 31

Rudar 30 0 10 20 26:68 10

Mura postaja pod vodstvom Roberta Kuzmiča eden od stebrov 1. SNL. FOTO: Uroš Hočevar

Posladek v Ljudskem vrtu

Uvodni tekmi 31. kroga 1. SNL sta bili že včeraj, danes bo dvoboj v Velenju, jutri pa še v Kranju in zvečer v Ljudskem vrtu, kjer bo gostoval pokalni prvak. Mariborčani so sredi tedna potrdili dogovor z nekoč velikim domžalskim upom Janom Repasom, ki se je leto pred iztekom pogodbe razšel s francoskim Caenom. Pari 31. kola, petek: Bravo – Celje, Domžale – CB24 Tabor; sobota: Rudar – Aluminij (20.00); nedelja: Triglav – Olimpija (17.00), Maribor – Mura (20.00).

Ante Šimundža in Mura v nedeljo gostujeta v Ljudskem vrtu.

Nad Muro že peto leto, od 2018. tudi formalno, bdi predsednik. Poslovna in športna pot Prekmurca iz Vidoncev, ki je, najprej zaradi študija, potem pa zaradi službe, emigriral v Ljubljansko kotlino, sta prepleteni. Direktor prodaje pri kranjskem Iskratelu je tudi najodgovornejši mož za razvoj kluba, ki je v nekaj letih prehodil pot od tretje lige do enega od najboljših in najstabilnejših slovenskih klubov. In do pokalne lovorike.»Uspehi na igrišču prehitevajo dogodke. V petih letih smo dosegli zastavljene cilje in jih celo presegli. Lepo je biti uspešen, toda podvigom na igrišču mora slediti tudi ustroj delovanja kluba. Razvoj mora biti vzporeden. Organizacijsko smo še vedno v razvoju in rastemo iz leta v leto. Ključno je, da stabiliziramo poslovanje in ostajamo racionalni pri svojih odločitvah in ciljih. Če se vrnem na začetek, spremljali so nas pomisleki, češ to je spet muha enodnevnica, ker je imela Mura res neprijeten sloves. Toda z, zdaj športnim direktorjem, in ruskim poslovnežemsmo se pogumno lotili projekta, imeli smo strategijo in dobro zgodbo.«»Kar smo že dosegli, moramo še izpopolniti, česar še nismo, še moramo. Uravnoteženo delovanje kluba je nenehen izziv, ki mu sledijo drugi. Še naprej se želimo uvrščati v evropska tekmovanja, oblikovati vrhunsko mladinsko šolo, ki bo prepoznavna tudi zunaj Prekmurja. To je tako rekoč prednostna naloga, saj je ključnega pomena za delovanje kluba, ki si ne more privoščiti dragih tujcev, temveč mora vzgajati in uveljavljati svoje fante. Če so iz pravega testa, bodo postali reprezentanti in jih bo klub lahko prodal. Tega s tujci ne moreš početi, morda se tu in tam lahko posreči z enim ali dvema igralcema.«»Nogomet je svetovni šport št. 1, ima največ privržencev. Nogomet te postavi na zemljevid, to niso puhlice, temveč dejstvo. V nogomet se splača vlagati in je dobra naložba. Seveda je osnovna zahteva, da imaš pripravljen celovit načrt in, kot sem že omenil, zgodbo. Najbolj ponosen sem na to, da v petih letih ni niti enkrat zamujala plača in da smo povezali vse rodove. Skozi otroške in mladinske selekcije so pomemben del kluba in hkrati njegovi sooblikovalci postali starši, dedki, babice … Navijanje s tribun na najboljši način odraža to povezanost in pripadnost, saj niso glasni samo ultrasi, marveč tudi drugi. Drug drugega spodbujajo. Ni bilo tako samoumevno doseči te harmonije in pripadnosti, za tem je veliko truda in načrtnega dela. Pri tem bi posebno izpostavil, ki je prvi dve leti in tudi še tretje postavljal na nogo delovanje mlajših selekcij.«»V Prekmurju sodelujemo tako rekoč z vsemi klubi, ki so pripravljeni igralce poslati k nam. Tako dobro nam gre od rok, da moramo že razmišljati o selekciji selekcije. Številčnost je prevelika, še posebno ker je vse več igralcev zunaj Prekmurja. Tudi v širšem slovenskem okolju so uvideli, da dobro delamo in da se lahko pri Muri razvijejo v odlične nogometaše.«»Nikakor. Nafta je najbolj zaželeni tekmec, spoštovanja vreden klub, ki dodatno žene našo tekmovalnost. Ni bolj čustvenega derbija, kot je z Nafto. To je čar nogometa.«»Nekaj čez dva milijona evrov. Če ne bi bilo Evrope, bi bil znesek dobrih 1,6 milijona. Približno tretjino denarja iztržimo s prodajo vstopnic, vadnino in prodajo artiklov, četrtino navržejo pokrovitelji in donacije, tu so še lastna sredstva in seveda prodaja igralcev, brez katere bo vse težje vzdrževati denarno stabilnost kluba.«»Slovenija je ostala skoraj brez velikih domačih podjetij, zato smo izjemno srečni, da nam je uspelo v teh letih zadržati in še okrepiti sodelovanje z največjima pokroviteljema Pomgradom in Generalijem. Naš model pa vendarle temelji na več manjših pokroviteljih, ki v Prekmurju, k sreči, nogometu ne obračajo hrbta. Ne moremo si privoščiti, da bi bili odvisni od enega ali dveh sponzorjev. Če se enemu zalomi, je vprašljiv tudi obstoj kluba.«»Mislim, da je vpliv nogometa premalo izkoriščen. Prav vzpon Mure je odličen primer, kako lahko vpliva na prepoznavnost okolja, in je najboljši oglaševalec, zaradi katerega številni obiskujejo Prekmurje.«»Naslednje leto bo potekla pogodba za televizijske pravice. Klubi in NZS imamo na voljo dovolj časa, da uskladimo zahteve in se pripravimo za pogajanja. SNL je izdelek, ki je lahko še boljši, in vsekakor lahko klubi iztržimo več kot doslej.«