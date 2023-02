Trenutek zime za hitro Mariborčanko

Končno! Ob vsem spoštovanju do uvodnih slovenskih nastopov v alpski kombinaciji in superveleslalomu je iz našega zornega kota ta sobota prvi posebej podčrtani dan na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju. Resda sodeč po izidih uradnega treninga, na katerem je bila 18., Ilki Štuhec ne bi pripisali možnosti za kolajno, toda izjemen vzpon v tej sezoni po zadnjih treh zimah, ki so bile prepletene s številnimi zdravstvenimi težavami, zdaj spet botruje optimizmu. Nenazadnje je prišla na SP v Francijo s popotnico zmage v Cortini d'Ampezzo.

Po koncu prejšnje zime je bilo precej ugibanj o tem, ali bo Mariborčanka po vseh zapletih in takrat pri svojih 31 letih sploh nadaljevala pot v vrhunskem športu. Pa je nato s prihodom novega opremljevalca odgnala vse dvome. In že kar ob začetku sezone na drugi strani Atlantika z odličnim smučanjem vračala spomine v čase, ko je zmagovala in tudi osvojila dva zaporedna naslova svetovne prvakinje v smuku, v letih 2017 in 2019.

Ne glede na omenjeni zadnji podvig v znameniti Tofani v olimpijski Cortini d'Ampezzo, ji zdaj pred današnjo predstavo (ob 11. uri) v Meribelu ne pripada vloga udarne favoritinje, to je vsekakor odlična italijanska reprezentantka Sofia Goggia. Tridesetletnica iz Bergama je bila na sklepnem treningu najhitrejša, za njo sta bili Avstrijka Mirjam Puchner (+0,46) in Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie (0,50). Ilka je na 18. mestu zaostala za vodilno 1,54 sekunde, vidnejši dosežek dan pred veliko tekmo ji je preprečilo počasnejše smučanje v zgornji polovici proge. Ta ji dejansko ni tako pisana na kožo kot tista v Cortini z veliko drsenja, vseeno pa ji dosedanja odlična sezona (v skupni smukaški razvrstitvi je na 2. mestu, pred njo je le omenjena Italijanka) ponuja veliko optimizma pred najpomembnejšim tekmovalnim preizkusom sezone.

Čudovito biti nazaj

»V bistvu zdaj vsi vemo, kako poteka sezona. Res je čudovito biti nazaj, čudovito je spet smučati sproščeno in napadati. Sem vesela, da sem spet tukaj,« je dejala Štuhčeva na novinarski konferenci v Meribelu in ob tem dodala: »Menim, da sem glede na dosedanji potek sezone več kot pripravljena.«

Progo na prizorišču največjega tekmovanja poolimpijske sezone je dobro spoznala, v superveleslalomski preizkušnji je bila 12., kar je v tej disciplini njena najvišja uvrstitev zime 2022/23. Sicer pa se je zelo natančno lotila analize proge, na kateri bo napadala tretjo kolajno na velikem tekmovanju. »Vem, kaj je treba narediti, kako se aktivirati in mentalno pripraviti na vse skupaj. Na začetku je ravnina, potem pa valovi, neravnine, 'pukli', senca, sonce, dejansko vse,« se dobro zaveda vseh morebitnih pasti naša edina udeleženka današnjega smuka, ki pa je seveda nadvse zadovoljna z dosedanjim delom sezone, svojo telesno pripravljenostjo in konkurenčno opremo. Naslov z zadnjega prvenstva v Cortini d'Ampezzo, februarja 2021, brani Švicarka Corinne Suter, lani tudi olimpijska zmagovalka.