Tina Trstenjak vnovič evropska prvakinja

Judoistka Tina Trstenjak je na evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila zlato kolajno v kategoriji do 63 kilogramov. V velikem finalu je z vazarijem ugnala Rusinjo Darjo Davidovo.



V taktičnem finalu je olimpijska prvakinja Trstenjakova obvladovala tekmico, vseeno pa je bil boj težak, saj sta si obe tekmovalki do polovice finala že prislužili po dve kazni, s čimer si napak nista smeli več dovoliti.



Odločilni met je 30-letni Trstenjakovi, varovanki Marjana Fabjana iz Sankakuja, ki pa jo je ob blazini spremljala Petra Nareks, uspel minuto in 15 sekund pred koncem. Z izkušnjami svetovne in olimpijske prvakinje je Celjanka prednost obdržala do konca.

Že pred tem je bronasto kolajno v isti kategoriji osvojila Andreja Leški, ki je ugnala Poljakinjo Agato Ozgoda Blach. V petek je bila srebrna Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kilogramov.

