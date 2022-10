Tadej Pogačar bi spet napadal in zmagal

»Komaj čakam na julij,« je ob predstavitvi trase Toura 2023 povedal Tadej Pogačar in nihče v kolesarski srenji mu ne oporeka. Vsi se veselimo vrhunca vsake kolesarske sezone, ki pa bo ob 120-letnici prve izvedbe vendarle drugačen, kot smo ga vajeni. Prireditelji z direktorjem Christianom Prudhommom na čelu so presenetili s 3404 km dolgo traso, v kateri bo na sporedu le ena 22 km dolga vožnja na čas.

Zato pa od 1. do 24. julija na poti od Bilbaa do Parizu ne bo manjkalo zahtevnih vzponov. Začenši z uvodnimi dnevi v Baskiji, ki bo prvič po tridesetih letih gostila »grand depart«. Zato bodo Pireneji sledili že sredi prvega tedna, ki se bo končal na vrhu ugaslega ognjenika Puy de Dôme v Centralnem masivu.

Odločilna bosta bržčas konec drugega in začetek tretjega tedna, ko je ob trasi pričakovati tudi največ slovenskih navijačev. Karavana bo šla v 14. etapi čez Jursko pogorje, na Grand Colombier, kjer je Pogačar leta 2020 v sprintu ugnal Primoža Rogliča. Dan pozneje bodo kolesarji pod Mont Blancom, v Saint-Gervaisu, kjer jih v Alpah čaka zadnji dan premora. Za njim pa v 16. etapi edina hribovita vožnja na čas z več kot 600 višinskimi metri v 22 km.

A to bo le ogrevanje za kraljevsko 17. etapo z vzponom na 2304 m visoki Col de la Loze, kjer je bil predlani Roglič močnejši od Pogačarja, od obeh Slovencev pa Kolumbijec Miguel Angel Lopez. Zadnja velika preizkušnja v boju za rumeno majico bo 20. etapa v Vogezih s ciljem na smučarskem središču Le Markstein.

Tour ruši standarde

»Že prvi teden bo zahteven, zadnji pa bo zelo, zelo zahteven. Zabavno bo, komaj čakam na julij,« je Pogačar, zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021, letos pa drugouvrščeni, izjavil na predstavitvi.

Na njej ni bilo letošnjega šampiona Jonasa Vingegaarda, ki ga Pogačar letos ni mogel streti s številnimi napadi v drugi polovici Toura, na katerem je brezkompromisno dirkal malodane od starta do cilja. Slovenski kapetan ekipe UAE ne pušča dvomov o tem, po kaj bo prišel v Francijo: »Zelo sem motiviran, da bi še enkrat zmagal, in poskušal bom narediti vse, da bi mi to uspelo.«

Vprašanje pa je, ali bo edini slovenski kandidat za zmago ali se mu bo po po robu spet poskušal postaviti Roglič. Po oceni Martina Hvastije trasa ne ustreza pretirano ne enemu ne drugemu. »Tour, na katerem sta bila nekoč na sporedu po dve 50-kilometrski vožnji na čas, ruši lastne standarde. Ne vem, v čigavem interesu je, da so tako zreducirali količino kronometra. Čeprav Pogačar in Roglič vedno govorita, da je trasa za vse enaka, je dejstvo, da sta oba dobra kronometrista, ki sta v tej disciplini pridobivala proti tekmecem. Morda si prireditelji želijo, da bi se na vrh vrnil Egan Bernal ali se nanj morda povzpel kateri novi obraz. Ta Tour bo izključno za hribolazce,« je dejal naš nekdanji profesionalec.

Je torej pričakovati, da bo Pogačar v sezoni 2023 nastopil na Touru, Roglič pa na Giru, ki mu s kar 70 km kronometra gotovo bolj ustreza? »To ni v moji pristojnosti, osebno pa si še vedno želim, da bi prišel Roglič stoodstotno pripravljen in motiviran na Tour, kar mu doslej še ni uspelo,« je sklenil Hvastija.