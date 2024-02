Srečko Katanec zelo blizu izjemnega uspeha, a so mu Katarci zagodli

Nogometašem Uzbekistana, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor in reprezentant Srečko Katanec, se na azijskem prvenstvu v Katarju ni uspelo uvrstiti v polfinale. V zadnjem četrtfinalu so gostitelji in branilci naslova po kazenskih strelih zmagali s 3:2, v rednem delu in podaljšku je bilo 1:1 (1:0).

Pred tem je bil Iran z 2:1 boljši od Japonske. V petek sta si polfinalno vstopnico že zagotovili reprezentanci Jordanije in Južne Koreje, ki sestavljata prvi polfinalni par. Jordanija je z 1:0 premagala Tadžikistan, Južna Koreja pa z 2:1 po podaljšku Avstralijo.

Uzbekistan je po letu 2011 skušal še drugič priti v polfinale regionalnega celinskega prvenstva, tokrat pod vodstvom Katanca.

Velika kariera

Katanec je za nekdanjo jugoslovansko reprezentanco med letoma 1983 in 1990 na 31 tekmah dosegel pet golov ter bil član ekipe, ki je leta 1984 osvojila bronasto olimpijsko medaljo v Los Angelesu. Zbral je tudi pet nastopov za slovensko reprezentanco, uspešen je bil tudi na klubski mednarodni ravni in je zato postal tudi član Hrama športnih junakov.

Leta 1997 in 1998 je bil prvič na klopi Gorice, ko je začel uspešno samostojno trenersko kariero. Med leti 1998-2002 in 2013-2017 je v dveh selektorskih mandatih slovensko reprezentanco pripeljal tako na evropsko (2000) kot tudi na svetovni prvenstvo (2002). V zadnjih dveh desetletjih je bil še selektor državnih reprezentanc Makedonije (2006-2009), Združenih arabskih emiratov (2009-2011), Iraka (2018-2021) in od leta 2021 Uzbekistana.

Prvi polfinale bo v torek, drugi z današnjima zmagovalcema v sredo, finale prvenstva pa bo prihodnjo soboto.