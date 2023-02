Slovenski upi skočili do medalje na SP

Slovenski skakalci so bili bronasti na ekipni tekmi na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi. Na tekmi v Whistlerju so Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj zbrali 925,8 točke in zaostali le za Avstrijo (972,5) in Poljsko (966,7).

Slovenska četverica je bila po prvi seriji četrta, nato pa v dvoboju za stopničke v finalu prehitela Finsko za pet točk.