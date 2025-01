Slovenski rokometaši na drugi tekmi svetovnega prvenstva do visoke zmage

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu premagala Zelenortske otoke s 36:24 (18:12).

Slovenski rokometaši so brez praske opravili z uvodnima tekmecema na letošnjem mundialu. V četrtek so nadigrali Kubance za 22 golov in izenačili doslej najvišjo zmago na svetovnih prvenstvih, danes pa so po malce neprepričljivi predstavi v prvem polčasu v drugem dokončno zlomili odpor tekmecev z Zelenortskih otokov. Odločilna tekma za prvo mesto v skupini G jih čaka v ponedeljek ob 20.30, ko se bodo pomerili z Islandci.

Najbolj učinkovit Vlah

V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Vlah z osmimi goli. Blaž Janc, Domen Makuc in Domen Novak so za zmago prispevali po pet zadetkov.

Druga tekma v skupini G med Islandijo in Kubo je na sporedu ob 20.30.