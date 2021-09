Slovenski odbojkarji zmagovito v osmino finala EP

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v skupini B evropskega prvenstva v Ostravi vknjižila tretjo zaporedno zmago. S 3:0 (18, 19, 21) je premagala Bolgarijo in si s tem že zagotovila nastop v osmini finala.



Slovenski odbojkarji v Ostravi, kjer je s tekme v tekmo več slovenskih navijačev, počasi postavljajo reči na svoje mesto. Tokrat so nadigrali tekmece, ki naj bi jim bili na papirju ob Italiji največji konkurenti za prvo mesto v skupini B. Varovanci Alberta Giulianija so nadaljevali s stopnjevanjem forme, pokazali najboljšo predstavo na prvenstvu, z zmago pa so si že zagotovili mesto med najboljšimi 16 reprezentancami prvenstva.



»Odigrali smo dobro tekmo, vidim napredek v naši igri, zdaj pa potrebujemo še kontinuiteto. Primer je začetni udarec, servirali smo dobro, ampak smo si privoščili tudi veliko napak, sploh v prvem nizu. Proti Italiji bomo tudi to morali popraviti. Sicer pa je težko igrati tri tekme zapovrstjo, kar se je Bolgarom zagotovo poznalo. Zdeli so se nekoliko utrujeni, a po drugi strani vemo, kako kakovostne igralce ima Bolgarija in na kakšni ravni igrajo. Mislim, da je današnjo tekmo odločil servis,«, je povedal slovenski selektor po tekmi.



Bloker Jan Kozamernik pa je dodal: »Za nami je ena lepših tekem, ki smo jih prikazali v zadnjem času. Mislim, da smo si ekipno zelo pomagali med seboj. Vsak je prispeval svoj vložek v to tekmo in na ta način smo uspeli držati korak pred Bolgari. Tudi oni niso popuščali, res je, da so veliko grešili, a menim, da smo mi držali zares visoko raven igre in se nam niso mogli približati. Vesel sem, da smo tako sproščeni, da se na igrišču tako dobro počutimo in upam, da bomo to energijo ohranili tudi v nadaljevanju. Če nam to uspe, lahko veliko dosežemo.«





Slovenci bodo v sredo igrali zadnjo tekmo predtekmovalne skupine, pomerili se bodo z Italijo, tekma bo odločala o prvem mestu v skupini.

