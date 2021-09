Slovenski junaki gredo po zlato (V ŽIVO)

Velika podpora s tribun

Prvi niz dobili Slovenci

V drugem nizu začetna prevlada Italijanov

Po včerajšnji legendarni polfinalni tekmi proti domačinom Poljakom so Slovenci pripravljeni na zadnjo tekmo tega dolgega evropskega prvenstva. Že tretjič se bo izbrana vrsta borila za zlato kolajno, upajmo, da jim tokrat uspe. Nekaj malega prednosti bi lahko pomenila tudi daljša regeneracija, saj so Italijani polfinale proti Srbom zaključili zelo pozno. Ampak finale je finale. Odločili bodo močnejši živci in skupinska energija na igrišču. Ta je vedno krasila slovenske odbojkarje, ki nekateri skupaj igrajo že petnajst let. Morebiti je danes dan za zgodovinski uspeh.Po včerajšnji polfinalni zmagi so bili organizirani tudi čarterski poleti na Poljsko, tako da bo v finalu veliko več slovenskih navijačev v dvorani. Nekateri ocenjujejo, da bi jih lahko bilo celo tisoč. To bi lahko bil odločilen sedmi igralec. Vzdušje v dvorani je bilo že pred začetkom tekme odlično.Pred tekmo so bili vsi slovenski reprezentanti optimistični in osredotočeni na finale. Vsi so v svojih izjavah poudarjali, da njihovo delo v katovicah še ni končano, da bi radi končno osvojili tudi odbojkarski evropski vrh. To je poudaril tudi kapetan Tine Urnaut. Želim si še korak naprej, je dejal.Slovenci so zelo dobro začeli in celoten niz prevladovali. Proti koncu so se nasprotniki kljub temu približali na eno točko razlike 22:23. Šket, ki je zamenjal Kozamernika, je niz zaključil s servis asom.Ni se začelo kot bi si želeli. Italijani so povedli in naredili lepo vodstvo, šele nato so se prebudili Slovenci in izenačili moči na 9:9. Potem so se izmenjevali v vodstvu, proti koncu pa Italijani zaustavili slovenski napad z močnim blokom in vrhunskimi napadi na mreži.