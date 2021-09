Najprej škandal na polfinalni tekmi! Slovenci slabo začeli (V ŽIVO)

V Katovicah je na sporedu prvi polfinalni dvoboj na letošnjem odbojkarskem prvenstvu, ki ga bijeta Slovenija in Poljska. To je že njun tretji dvoboj na tem prvenstvu, vsaka reprezentanca je bila enkrat uspešnejša. Kdo bo boljši tokrat? Upamo, da slovenski fantje. Današnja morebitna zmaga bi bila ponovitev odličnega uspeha slovenskih odbojkarjev z evropskega prvenstva izpred dveh let.

Že kar takoj škandal

Ni se začelo najbolje. Še preden je prvi igralec udaril po žogi, so jo krepko mimo udarili organizatorji. Pred začetkom tekme so namreč predvajali napačno himno. Namesto slovenske so izbrali romunsko. Njeno predvajanje so prekinili šele po glasnem nasprotovanju slovenskih navijačev in protestu Dejana Vinčiča, ki je izstopil iz vrste in pokazal svoje nestrinjanje.



Slovenci so tekmo otvorili s prvo osvojeno točko dvoboja, do sredine prve polovice seta je bila igra izenačena, nakar pa so v vodstvo petih točk z 12:7 pobegnili Poljaki na čelu s prvim igralcem Poljske korektorjem Bartoszem Kurekom. Ta na prvi medsebojni tekmi, ki jo je dobila Slovenija, ni igral. Slovenci so se nato nekako pobrali, držali poljski tempo vse dokler ni na servis prišel omenjeni Kurek, za njim pa še naturalizirani kubanski sprejemalec Wilfredo Leon. Ta je s svojimi bombami skoraj pokončal slovensko izbrano vrsto, pripeljal Poljsko do 22. točke. Nato so soigralci samo še zaključili začeto, in to v stilu. S servis asom so dobili prvi niz s 25:17.









