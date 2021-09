Kapetan Tine Urnaut: Želim si še korak naprej - do zlata

Slovenija bo zmagala 3:1 v finalu

V tretje gre rado

Pred nocojšnjim finalom evropskega prvenstva v odbojki, kjer bo Slovenija tretjič v šestih letih igrala za naslov evropskih prvakov, se v Katovicah zbira vse več slovenskih navijačev. V mesto na jugu Poljske je dopoldne prispelo navijaško letalo, nekateri navijači pa so prispeli z vozili. V Sloveniji se medtem pripravljajo skupinski ogledi finala.Slovenski odbojkarji so z novim velikim uspehom na EP še enkrat poskrbeli za množičen odziv športnih navdušencev. Po zmagi proti Poljski v sobotnem polfinalu je bil organiziran čarterski letalski prevoz z navijači. Letalo je danes v dopoldanskih urah prispelo v Katovice, kjer se tako krepi prisotnosti slovenskih navijačev pred večerno odločilno tekmo.Kaj pa pričakujejo naši fantje?Kapetan Tine Urnaut je za Val 202 povedal, da si želi korak naprej, torej do zlata. Srebrno kolajno z evropskega prvenstva že ima, zato si želi še zlato. Po njegovem mnenju je najbolj pomembnoj, da ostanejo zbrani in potrpežljivi vse do konca.Med navijači na čarterskem letu je bila tudiiz Kranja, ki pričakuje zmago Slovenije s 3:1 v finalu. Ta se je za ogled finala v živo odločila zaradi izjemne predstave slovenskih odbojkarjev v sobotnem polfinalu. »Šlo je za fenomenalno tekmo. Ne vem, če je bila še kakšna takšna v zgodovini,« je dejala med druženjem z drugimi slovenskimi navijači.Polfinale si je v dvorani Spodek po ocenah prisotnih na tribunah ogledalo okoli 200 slovenskih navijačev. V Katovicah pa je zgodaj popoldne že več sto navijačev, ki si želijo ogledati finale. Po poročanju 24ur.com je več navijačev prišlo v lastni režiji z avtomobili in kombiji.Tako se bo izpolnila želja še enega navijača iz Kranja,, ki si želi, da bi bilo v dvorani danes več slovenskih grl kot v soboto. Vzdušje opisuje kot izjemno, v spominu pa mu bo predvsem ostal razplet sobotnega polfinala.Verjame, da bodo Slovenci v tretje osvojili tako želen evropski naslov. »In ne gre le za 'v tretje gre rado'. Po toplo-hladnem začetku na tem prvenstvu so našli pravo formo. Vse kaže na to, da so tokrat zreli za zlato,« je ocenil.Ob vse večji navijaški mrzlici, ki spremlja nastop Sloveniji v finalu turnirja, pa se tudi doma obetajo številni skupinski ogledi finala. Na Ravnah na Koroškem, domačemu kraju kapetana slovenske reprezentancein soigralca, je občina v prostorih Doma športa napovedala skupinski ogled tekme ob spremljevalnem programu.