Slovenski as se je sredi Moskve vrnil na stopničke

Slovenski deskar na snegu Žan Košir se je na tekmi svetovnega pokala v paralelnem slalomu v Moskvi s suverenimi nastopi zavihtel na zmagovalni oder. V velikem finalu se je pomeril z domačinom Dimitrijem Karlagačevim, ki mu je le za las odvzel zmago. Tržičan je tako osvojil drugo mesto in drugič v tej zimi stopil na stopničke.



Košir, ki je že 20. stopil na zmagovalni oder, je bil v kvalifikacijah 11., nato pa je po vrsti premagal Avstrijca Lukasa Mathiesa, Švicarja Daria Caviezla in Italijana Edwina Corattija.



Preostali člani slovenske reprezentance še okrevajo po okužbi z novim koronavirusom in v Rusijo niso odpotovali.

