Slovenki usodni za nosilki, Federer prepričljivo v drugi krog

Drugi dan odprtega prvenstva Franciji v Parizu sta zaznamovali slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Polona Hercog. Konjičanka je izločila šesto nosilko iz Kanade Bianco Andreescu, Mariborčanka pa 16. nosilko iz Nizozemske Kiki Bertens. V drugi krog se je zanesljivo prebil velikan teniške igre iz Švice Roger Federer.



Osmopostavljeni Federer je na svojem prvem turnirju za grand slam po 16 mesecih premora – nazadnje je nastopil na lanskem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu – po vsega uri in 30 minutah opravil z Uzbekistancem Denisom Istominom in ga premagal s 6 : 2, 6 : 4 in 6 : 3.



Devetintridesetletnega Švicarja v naslednjem krogu čaka veliko zahtevnejši Hrvat Marin Čilić, ki je bil boljši od Francoza Arthurja Rinderknecha s 7 : 6 (6), 6 : 1 in 6 : 2. To bo enajsti medsebojni obračun med 20-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam iz Švice in zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA iz leta 2014 iz Hrvaške, Švicar pa v zmagah vodi z 9 : 1.



Na drugih današnjih obračunih v moški konkurenci, ki so bili doslej odigrani, ni bilo senzacionalnih izpadov, tako kot na nedeljskem uvodnem dnevu, ko se je poslovil četrti nosilec iz Avstrije Dominic Thiem.



Bolj negotovi dvoboji so bili v ženskem delu tekmovanja. Na veliko sceno so stopile vse tri slovenske igralke, dve od njih sta se prebili v drugi krog. Zidanškova je po pravem maratonu in treh urah ter 20 minutah na kolena spravila Kanadčanko Bianco Andreescu s 6 : 7 (1), 7 : 6 (2) in 9 : 7. Konjičanka se je prvič na OP Francije prebila v drugi krog ter premagala igralko iz top 10. V letih 2019 in 2020 je v Parizu obstala v prvem krogu, na letošnjem turnirju pa jo v drugem čaka 31-letna Američanka Madison Brengle po zmagi nad Kolumbijko Mario Osorio.



Hercogova je bila po uri in 55 minut dolgem dvoboju s 6 : 1, 3 : 6 in 6 : 4 boljša od 16. nosilke Bertensove, v naslednjem krogu pa jo čaka Francozinja Caroline Garcia, ki je premagala Nemko Lauro Siegemund s 6 : 3 in 6 : 1.



Tretjo Slovenko Kajo Juvan je ugnala branilka lanskega naslova. Poljakinja Iga Swiatek je po uri in 29 minutah zmagala s 6 : 0 in 7 : 5.



Od slovitega pariškega turnirja se je poslovila lanska polfinalistka. Argentinka Nadia Podoroska je morala priznati premoč Švicarki Belindi Bencic, ki je slavila s 6 : 0 in 6 : 3.



Drevi bo na sporedu še nekaj zanimivih obračunov. Ob 21. uri bo na igrišče stopila tudi Američanka Serena Williams, 23-kratni zmagovalki turnirjev za grand slam bo na nasprotni strani igrišča stala Romunka Irina Begu.

