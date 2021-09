Slovenci nemočni proti Hrvatom, Katar 2022 se oddaljuje

Stadion Poljud, gledalcev 16.237, sodniki: Turpin, Danos in Gringore (vsi Francija).

* Strelci: 1:0 Livaja (33.), 2:0 Pašalić (66.), 3:0 Vlašić (90.).

* Hrvaška: Ivušić, Barišić, Vida, Lovren (od 77. Ćaleta Car), Juranović, Kovačić (od 76. Ivanušec), Brozović, Perišić (od 85. Čolak), Livaja (od 58. Vlašić), Pašalić, Kramarić (od 77. Oršić).

* Slovenija: Oblak, Balkovec (od 65. Jurčević), Mevlja, Bijol, Stojanović (od 88. Zahović), Lovrić, Kurtić, Gorenc Stanković (od 65. Skubic), Gnezda Čerin, Iličić (od 54. Mlakar), Šeško (od 65. Šporar).

* Rumeni karton: Bijol.

* Rdeči karton: /.

Slovenska nogometna reprezentanca je v Splitu na svoji šesti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 izgubila proti Hrvaški gladko s 3 : 0. Oktobra Slovenijo čakata še gostovanje na Malti in domači obračun z Rusijo, novembra pa še gostovanje na Slovaškem in domača tekma s Ciprom.Za Hrvaško so zadeliv 33.,v 66. inv 90. minuti. Kot se je izkazalo, so bile te skrbi odveč, saj so Hrvati zasluženo in prepričljivo prišli do zmage in precej nemočnim Slovencem, ki niso sprožili praktično niti enega nevarnega strela, zdaj bežijo že za šest točk.