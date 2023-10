Slovenci bi pokvarili vreme v Belfastu

Kaj bo opravila Slovenija drevi v Belfastu? To vprašanje si zastavljajo privrženci slovenske nogometne reprezentance pred dvobojem med Severno Irsko in Slovenijo, ki lahko goste povsem približa uvrstitvi na evropsko prvenstvo v Nemčijo. Slovenska odprava na irskem otoku izžareva optimizem in je prepričana o uspešnem koncu večera, ki ga bodo odprli ob 20.45 na tukajšnjem stadionu Windsor Park.

Selektor Matjaž Kek odlično pozna severnoirsko metropolo, tu je že dvakrat zaman lovil zmago nad neugodno domačo reprezentanco, ki igra enako bojevito ne glede na ime tekmeca ali položaj v katerih koli kvalifikacijah. Severni Irci so že davno zamudili tudi letalo za Nemčijo 2024, v resnici nič več ne polemizirajo o tem ciklu, pač pa le o tem, da bi delovali karseda bolje na EP 2028, ki ga bodo organizirali skupaj z drugimi britanskimi partnerji in sosednjo Irsko.

Tudi zaradi tega so se lotili temeljite prenove stadiona Casement Park, ki je bil doslej namenjen tukajšnjim športom, na euru 2028 bi na njem uživalo 34.500 navijačev. Slednji resda nasprotujejo tovrstni »spremembi namembnosti«, nogomet želijo ohraniti tam, kjer domuje že od leta 1910. Slovenci se bodo namreč potili na klasičnem nogometnem objektu Windsor Park z 18.500 sedeži, na katerem je denimo nekoč že zmagala Hit Gorica v času trenerja Pavla Pinnija. Vstopnice po cenah 44, 55 in 100 funtov so pošle kljub izjemno slabemu položaju v skupini H. Takšno zvestobo reprezentanci gotovo lahko Severnim Ircem zavidajo številni drugi, tudi Slovenci.

Te je pričakalo na Otoku prijazno vreme, podobno razmeram v domovini – delno oblačno, zjutraj pet, popoldne pa dvanajst stopinj Celzija –, upajmo tudi, da se ne bodo uresničile napovedi o močni nevihti Babet, ki naj bi zajela britansko otočje v sredo zjutraj in se je tukajšnji meteorologi opazno bojijo ter opozarjajo prebivalce na previdnost. Naj bo po zaslugi razigranih Slovencev raje »nevihtno« že danes zvečer – gostje so namreč na zadnjih treh tekmah zabili neverjetnih enajst golov, po štiri prav Severni Irski in tudi San Marinu, tri pa je nazadnje v Stožicah prejela Finska.