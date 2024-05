Ljubljana bogatejša za nov, igriv prehod za pešce

Kaže, da se je Zoran Janković odločil, da bo Ljubljana resnično postala - če to še ni - najlepše mesto na svetu.

Poleg načrtovane širitve peš cone v središču in drugih velikih projektov prestolnico bogati tudi z manjšimi podvigi, ki mimoidočim lahko narišejo nasmeh na obraz.

Mestna občina Ljubljana je na Facebooku objavila posnetek, v katerem si lahko ogledate njihovo najnovejšo simpatično pridobitev.

»Pred Botaničnim vrtom smo narisali poseben prehod za pešce, ki jasno odraža bogato biodiverziteto živalskih in rastlinskih vrst v Ljubljani. Prehod nas bo na subtilen način opominjal o pomenu biotske pestrosti. Sprehodite se po novem prehodu za pešce in si igriv prehod oglejte še sami,« so zapisali v posnetku.