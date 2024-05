Nemški zvonovi na Dolenjskem

Menda ni večje sreče ali ponosa v fari, ko v cerkvi zazvonijo novi zvonovi. Nekako tako je bilo minulo soboto na Račjem selu, fara Trebnje in Šentlovrenc, kjer so blagoslovili tri nove zvonove, ki so z Nemškega prišli na Dolenjsko. »Na Račjem selu smo namestili tri rabljene bronaste zvonove, težke 272, 160 in 109 kg s toni h1, d2 in e2. Uliti so bili leta 1966 za evangeličansko skupnost Essen-Katernberg. Zaradi zmanjšanja števila vernikov na tem območju se je skupnost odločila za prodajo cerkve in posebej tudi opreme. Ker so šli zvonovi nazaj v versko rabo in ne v zasebne roke, so bili še bolj veseli. Vsi trije so stali 10.000 evrov, vsa dela, mehanizacija in elektrifikacija pa še okrog 20.000 evrov. Denar so zbrali ljudje s prostovoljnimi prispevki po svojih zmožnostih in glede na to, koliko jim to pomeni. Hvala za velike in male darove,« nam pojasni domači župnik Jože Pibernik.

Domačini so ponosni na pridobitev. FOTO: Simona Pate Popelar

V fari je 13 cerkva, ena je posvečena sv. Florjanu, zavetniku gasilcev, ki slavi god 4. maja, zato je bilo letos še posebno slovesno v cerkvi, ki se prvikrat omenja leta 1526. V minulih 22 letih so jo krepko obnovili: začenši z beljenjem in novim tlakom leta 2002, potem je dobila nove klopi in lestenec, leta 2006 so na Poljskem kupili štiri gotske plašče, leta 2007 so naredili nove stopnice v zvoniku cerkve, 2009. štiri nova vrata, 2015. pa žlebove ter zvonomat.

Bilo je zelo slovesno. FOTO: Simona Pate Popelar

»Ker je zaradi nepravilne mehanizacije mali bronasti zvon iz leta 1551 počil in ker preostala železna nista bila kakovostna, mehanizacija pa je bila dotrajana, smo se dve leti pogovarjali, kaj narediti. Ponudba, da se odkupi tri bronaste zvonove in se jih zamenja s starimi, je bila tako dobra, da ni bilo dosti premišljevati,« nam je povedal Jože Pibernik. Podjetje Krn, d. o. o., je s sodelavci iz zvonika odstranilo stare zvonove in poskrbelo za namestitev novih.

Da so okrasili cerkev, so pred blagoslovom spletli za 120 metrov bršljana. FOTO: osebni arhiv Mirana Cuglja

V prihodnjem tednu bodo dokončali še vse mehanizme in elektrifikacijo. Pri upravljanju cerkve bodo še naprej pomagali trije ključarji Danijel Potokar, Miran Cugelj in Franc Kresal. Zvonove je blagoslovil in posvetil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje. Mali zvon je posvečen božji materi Mariji, srednji sv. Juriju in veliki sv. Florijanu. Škof in botri zvonov so z lesenim kladivom udarili po njih in jih posamič dvignili v zvonik. Mali zvon so na roke s škripcem v zvonik potegnili otroci, srednjega ženske in velikega moški.