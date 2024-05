Novorojenček iz smetnjaka: »Kličemo ga Ivan in tako je dobil ime«

Novorojenček, ki so ga v Zaprešiću pustili v smetnjaku, ni več v inkubatorju. Malček nima imena in se uradno imenuje N (neznan) fantek, a so mu v bolnišnici vseeno dali ime.

Dr. Ivan Zovko, ki je dojenčka prvi sprejel v oskrbo, ga je poimenoval Srečko, nato pa so se na oddelku odločili, da ga poimenujejo po njem.

»Vsi so se močno zavzeli zanj, neverjetno veliko prijaznosti je sprožila zgodba o dojenčku. Ljudje se zanimajo za posvojitev, ponujajo se za botre, pokazali so ogromno empatije in prijaznosti,« je za 24 sata razkril direktor bolnišnice Sveti Duh dr. Igor Alfirević.

Dojenček bo v bolnišnici približno mesec dni, dokler ne doseže določene teže, kako naprej, pa bodo odločali socialnovarstveni zavodi.