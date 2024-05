Salome gre pod nož: »Junija bom malo renovirala«

Slovenskemu občinstvu je Salome dobro znana kot pevka, igralka, udeleženka televizijskih resničnostih oddaj in kot transspolna ženska, ki je izdala knjigo o svojem življenju z naslovom Novo rojstvo.

Vsestransko nadarjena umetnica Salome je tudi avtorica in igralka monokomedije Iznenada Salome, s katero je do solz nasmejala že ogromno Slovenk in Slovencev. S svojo predstavo odpira mnogo tem in navdušuje množice po Sloveniji. Stand up kabarete je poln glamurja, smeha, glasbe in komičnih dogodkov iz njenega življenja.

Po mnenju mnogih ima najlepše noge v Sloveniji. FOTO: Instagram

V sredini maja smo jo gledalci imeli priložnost videti tudi na Planetu TV v oddaji Kolo sreče, kjer je kot gostja preizkusila svojo srečo in znanje. Salome je povedala, da je med korono, ko je imela več časa, odkrila tudi svoj slikarski talent. In ker slike uspešno prodaja, je voditelja Kolesa sreče Klemena Bučana zanimalo, kakšne cene dosegajo. »Od 500 pa tudi do 4000 na sliko,« se je pohvalila Salome in hitro dodala, da ji bo denar prišel izredno prav, saj ima v načrtu prav posebno prenovo.

»Junija bom malo renovirala. Ker pač ne hodim v fitnes, bom vse malo obnovila, zamenjala in tako. Zdaj imam čas. Prej nisem imela nikoli časa, ker sem delala v gostinstvu, v kuhinji. In tam ne moreš biti en mesec prost v sezoni. Zdaj se gledališče malo umirja, tako da se bom malo renovirala,« je v smehu razložila Salome.

A celotna obnova nikakor ne bo potrebna, saj ima umetnica po mnenju mnogih Slovenk in Slovencev najlepše noge v naši deželi.

