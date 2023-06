Slavje do neba: njihovi ljubljenki je uspelo nekaj, kar ni že dolgo nobeni

Poljska teniška igralka Iga Swiatek se lahko veseli novega velikega uspeha. V finalu odprtega prvenstva Francije je ugnala Čehinjo Karolino Muchovo in tako ubranila zmago na tem največjem turnirju na pesku. Je prva igralka v zadnjih šestnajstih letih, ki ji je to uspelo. Za zmago se je mogla še kako potruditi, saj ji je nasprotnica odvzela en set. Končni rezultat je bil 6:2, 5:7 in 6:4. Njena zmaga je bila sicer pričakovana, saj je pred turnirjem zasedala prvo mesto WTA-jeve lestvice, njena nasprotnica pa šele 43.

V jutrišnjem moškem finalu je izraziti favorit Novak Djoković, ki se bo pomeril s Casperjem Ruudom. Djokovic je včeraj igral finale pred finalom. Pomeril se je s španskim čudežnim dečkom tenisa Carlosom Alcarazom. Od dvoboja si je celoten teniški svet veliko obetal, žal pa je bil na koncu prikrajšan, saj je imel Španec težave s krči, ki so preprečili, da bi bilo napeto vse do konca. Dvoboj je bil v prvem delu še izenačen, v zaključku pa je Srb Španca odpihnil. Na semaforju je na koncu kazalo 6:3, 5:7, 6:1 in 6:1.