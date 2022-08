Rogličevi si podajajo rdečo majico

Kolesarji Jumba Visme so z drugega planeta. Tovrstne pripombe smo slišali ob podvigih Jonasa Vingegaarda in Wouta van Aerta na letošnjem Touru, že na začetku Vuelte pa je te besede izrekel eden od najbolj izkušenih mož v profesionalni karavani, šef ekipe Quick Step Patrick Lefevere. Meril je na občutno prednost, ki si jo je nizozemska ekipa Primoža Rogliča prikolesarila v uvodni moštveni vožnji na čas. Ta ji je omogočila, da si njeni kolesarji podajajo rdečo majico vodilnega, v 4., prvi španski etapi dirke jo bo nosil Edoardo Affini. Prvo ime tridnevnega nizozemskega uvoda v 77. Vuelto je sicer Sam Bennett (Bora Hansgrohe). Irski mojster hitrosti je s sprinterskima zmagama v Utrechtu in Bredi vložil kandidaturo za zeleno majico najboljšega po etapnih uvrstitvah na cilju 11. septembra v Madridu. Po uvodni etapi je zeleno opravo nosil tudi Roglič, ki ga rdeča majica, osvojil jo je že trikrat, ta čas še ne zanima. Z njo je v dobro voljo spravil moštvene kolege. V ekipni vožnji na čas, ki jo je Jumbo Visma dobila 13 sekund pred Ineosom in 14 pred Quick Stepom, jo je prepustil 36-letnemu pomočniku Robertu Gesinku. Nizozemski veteran ni bil sebičen. Po ekipnem dogovoru jo je v 2. etapi predal 29-letnemu rojaku Miku Teunissenu, najbolj zaželeno oblačilo v karavani dirke po Španiji pa je zamenjalo lastnika tudi včeraj. Med šesterico kolesarjev Jumba Visme, ki imajo vsi enak skupni čas, si je najvišjo uvrstitev v 3. etapi (20. mesto) in s tem skupno vodstvo prikolesaril Affini. »Da si lahko izmenjujemo rdečo majico, smo morali dobiti ekipno vožnjo na čas. Izjemno je, da nam kaj takšnega uspeva v domovini naših delodajalcev, še bolj pomembno je bilo za nizozemska kolesarja, ki sta bila v rdečem pred menoj. Sicer je neverjetno biti v vodstvu, to je zelo lepo darilo ekipe,« je povedal Affini, prvi Italijan v majici vodilnega na Vuelti po Fabiu Aruju. Slednji je leta 2015 dobil španski krog, vendar letos ne bo dobil naslednika med rojaki. Precej več je možnosti, da bo četrtič zapored zmagal Roglič. »Moja edina naloga je rezati zrak za Primoža, zdaj gremo v Španijo po zmago,« je ob slovesu od rdeče majice in rodne Nizozemske povedal Teunissen.

Prva prava bitka v Baskiji

Za Rogliča je bilo najbolj pomembno, da je ravninske tri dni na Nizozemskem prestal brez zapletov. Na tleh se je brez hujših posledic v 2. etapi znašel Alejandro Valverde (Movistar), za katerega je to pri 42 letih poslovilna tritedenska dirka, včeraj je padel in nadaljeval tudi eden glavnih tekmecev slovenskega zvezdnika Richard Carapaz (Ineos). Slabše jo je odnesel kapetan ekipe Israel Premier Tech Michael Woods, ki je odstopil po padcu v 3. etapi. Ob selitvi na Iberski polotok, zaradi katere bo danes dirkaški premor (kolesarji so pot opravili z letali, večino spremljevalnega osebja čaka 1300 km vožnje do Vitorie), pa se poraja vprašanje, kdaj bo za rdečo majico na vrsti Roglič, ki je ta čas skupno na 3. mestu. Morda že jutri, 4. etapa bo potekala po cestah, ki gostijo dirko po Baskiji, na kateri je 32-letni Kisovčan slavil že dve končni zmagi. V cilj v Laguardii vodi 800 metrov klanca z 10-odstotnim naklonom. Tu v boju za vodstvo ne bo več ekipnih daril, temveč prava bitka. Morda že s prvim papirnatim izzivalcem Remcom Evenepoelom (Quick Step).