Roglič se je oglasil po grozljivem padcu, sporočilo je zaskrbljujoče

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je bil v peti etapi kriterija po Dofineji na mokrem cestišču udeležen v množičnem padcu okoli 21 km pred ciljem. Ob njem se je na tleh znašlo še ogromno drugih kolesarjev, med njimi tudi vodilni v skupnem seštevku Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Dirko so za danes ustavili.

»Padel sem na ramo, ki so mi jo operirali pred leti, tako da moramo pri zdravniški ekipi še preveriti, v kakšnem stanju je. Mislim pa, da bo v redu. Padec je bil grozljiv, sam sem vsaj prišel do cilja, vsem to ni uspelo,« je za prireditelje dirke dejal Roglič.

V petek bo na sporedu zahtevna gorska etapa od Hauterivesa do Le Collet d'Allevarda. Zaključni vzpon je dolg 11,2 km s povprečnim naklonom 8,1 %. V skupnem seštevku vodi Evenepoel, ki ima 33 sekund naskoka pred Rogličem. Tretji je Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), ki se je edini iz najboljše trojice izognil množičnemu padcu. V skupnem seštevku zmagovalec dirke Pariz-Nica zaostaja 1:04 minute.