Podaljški rešili turnir

Fabiano Caruana je drugo leto zapored osvojil superturnir v Bukarešti v sklopu elitne serije Grand Chess Tour (GCT). Američan je bil v vodstvu od samega začetka in je v zadnji krog vstopil s pol točke prednosti pred tremi zasledovalci. A je nato doživel neugoden poraz proti Nizozemcu Anišu Giriju, ki je z belimi figurami lepo stopnjeval pozicijski pritisk in nato v končnici tehnično brezhibno realiziral minimalno materialno prednost.

Srečo v nesreči za Caruano je ob porazu predstavljalo dejstvo, da je tudi zadnji krog sledil počasnemu ritmu turnirja in so se preostale štiri partije končale z delitvijo točk. Tako so ga namreč njegovi najbližji zasledovalci zgolj ujeli na vrhu, ne pa tudi prehiteli. Najbolj je zamujeno priložnost obžaloval naturalizirani Francoz Alireza Firouzja, ki je bil v neposrednem obračunu kljub črnim figuram zelo blizu zmage proti Pragnanandi, s katero bi se zavihtel na samostojno prvo mesto. Tekmec pa se mu je z vztrajno obrambo uspel izviti v remi in o prvem mestu so odločali podaljški v pospešenem tempu, v katerih so se za prestižno lovoriko pomerili Caruana, Firouzja, Pragnananda in Gukeš.

BELI NA POTEZI Caruana – Firouzja, Bukarešta 2024. Kateri taktični udar belemu prinaša praktično odločilno prednost? REŠITEV: 1.Lf6! gxf6 2.Dxd5, saj v primeru jemanja 2…Dxd5 sledi 3.Sxf6+ Kg7 4.Sxd5. V partiji je črni igral 2…De7, beli pa je po 3.Tac1 Tad8 4.Df5 Kg7 5.Txc6 bxc6 6.Dxa5 prišel do materialne prednosti, ki mu je v nadaljevanju prinesla zmago.

Brez Carlsena

Če je bilo sicer na turnirju rekordno malo odločenih partij, od 45 odigranih zgolj sedem, je bila slika v podaljških povsem drugačna. Prav vseh šest partij je bilo namreč odločenih, Caruana pa je razočaranje ob porazu z Girijem hitro pustil za seboj in si z dominantno predstavo vendarle zagotovil prvo mesto. Zmagal je v vseh treh partijah, najlepša in najpomembnejša pa je bila tista proti Firouzji, ki je bil v podaljških njegov najresnejši tekmec. Premagal je namreč oba indijska predstavnika, a je bil proti Caruani brez pravih možnosti. Vsi štirje so prejeli enako število točk za skupni seštevek serije GCT, zmagovalec pa je prejel največji kos denarne nagrade in sicer slabih 70 tisoč dolarjev.

Caruana in Firouzja sta sicer zadnja dva zmagovalca skupnega seštevka serije, s tokratnimi predstavami pa sta napovedala, da bosta resna kandidata za ta dosežek tudi tokrat. To je bil njun prvi nastop v aktualni sezoni serije, zato bosta igrala tudi na vseh treh preostalih turnirjih. Tretji, poteka v pospešenem in hitropoteznem tempu, se je že začel v Zagrebu. Med nastopajočimi pa ne bo dvakratnega zaporednega zmagovalca in aktualnega svetovnega prvaka v hitrih disciplinah Magnusa Carlsna. Slednji je nastop namreč odpovedal zaradi družinskih razlogov, zamenjal ga je Levon Aronjan.