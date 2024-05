Po pariško olimpijsko Slovenci odpihnili evropske prvake

Kakšen konec tedna v Antalyi ali Antaliji, kakor hočete! Pa ne zaradi počitnikovanja, turškega sonca in morja, temveč zaradi odbojke. Slovenska reprezentanca je za konec uvodnega turnirja letošnje lige narodov s 3:2 (-22, 18, 18, -21, 10) odpravila Kanado, nato še Poljsko s 3:0 (20, 21, 18) in storila nov velik korak k olimpijski udeležbi na igrah v Parizu. Kanada ni le hokej na ledu, odbojkarska izbrana vrsta, že udeleženka pariških OI, je še enkrat več dokazala, da je zelo kakovostna, tudi v francoski metropoli bo zagotovo marsikomu prekrižala račune. Slovenski igralci so lomili njen odpor, na koncu so tudi z napadalnim prispevkom Tončka Šterna, zbral je 23 točk, in Klemna Čebulja (21), Gregor Ropret je prispeval štiri ase, »posušili« javorjeve liste in čakali na klasični obračun z velikimi nasprotniki Poljaki, prvimi na svetovni razpredelnici in evropskimi prvaki.

6. mesto na svetovni lestvici Mednarodne odbojkarske zveze zaseda Slovenija.

Tonček Štern je proti njim pokazal briljantno predstavo, tokrat je prispeval 20 točk, med njimi štiri ase, Čebulj 15. Poljska je sicer v Turčiji igrala z »eksperimentalno« zasedbo, nekateri najboljši se bodo v ekipo vrnili za drugi turnir v japonski Fukuoki, predvsem odbojkarji poljskega prvaka, kluba Jastrzębski Węgiel, in tretji v Ljubljani. A tudi Slovenija trenutno nastopa brez enega najboljših mladih igralcev na svetu Roka Možiča, ki okreva po operaciji.

Slovenski odbojkarji so proti Poljski odigrali odlično, tako na sprejemu začetnega udarca, tekmeci so bili dobršen del dvoboja pri njem premalo agresivni, pri lastnem servisu, v napadu. Štern je bil pri njem neustavljiv, Čebulj je s plasiranimi žogami na tla nasprotnikovega polja igral izjemno inteligentno, Tine Urnaut je prav tako pametno žogo potiskal v poljski blok, da je padla na tekmečevo polovico igrišča. Gregor Ropret je odlično organiziral igro, predvsem pa so varovanci selektorja Gheorgheja Creţuja, tudi v boju za olimpijsko vozovnico, imeli izjemen ekipni duh.

Poljaki ga niso, njihov selektor Nikola Grbić je v trenutku trenerskega premora svojim fantom celo povedal naslednjo krepko: »Vedete se, kot da ste se ob prihodu v službo poštempljali, zdaj pa komaj čakate, da bo delovnega časa konec, in se boste lahko odštempljali.« Tudi poljski sprejemalec Kamil Semeniuk je po tekmi navrgel, da so Slovenci premogli mnogo bolj izrazit ekipni duh.

Cilj življenja

Veselje v slovenskem taboru po veliki zmagi je bilo izjemno. »Po prvem tednu lige narodov je misli veliko, še posebej po zadnji tekmi. Najbolj pomemben je bil pristop igralcev na teh prvih srečanjih po lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre. Zares cenim vse, kar so storili v zadnjih treh tednih. Ni bilo lahko, pritisk je enak, kot je bil lansko sezono že od samega začetka. Vsak lahko vidi, da se za vsako točko bojujemo z enakim čustvenim nabojem in predanostjo. Vsak lahko vidi, da igramo za cilj našega življenja in to je bilo v kar nekaj trenutkih v tem prvem tednu odločilno,« je ocenil Creţu.

»A nič še ni storjenega, še vedno imamo veliko pred seboj. Še vedno je pred nami osem tekem in veliko dela, še posebej, ker vemo, da je vsaka tekma drugačna, da so tu še potovanja, drugačni pogoji in tako naprej,« je dodal. Kapetan Tine Urnaut pa je menil: »Zelo sem vesel, da smo na uvodnem turnirju uspeli zbrati veliko točk, proti Poljski smo odlično odigrali. Med turnirjem smo napredovali v kakovosti igre, kar je zelo pomembno.« Slovenija se bo na drugem turnirju lige narodov v Fukuoki med 5. in 9. junijem merila s Turki, Brazilci, Japonci in Bolgari.