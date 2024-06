Prizori prometne nesreče na avtocesti, voznik s prikolico vozil je bil vinjen (FOTO)

V soboto, 15. 6., okrog 10.15, je pri izvozu z avtoceste v smeri Radovljice prišlo do prometne nesreče. Bralec Matej se je ravno takrat peljal mimo in nam sporočil, da je prišlo do neljubega dogodka. Po podatkih, s katerimi razpolaga Policija, je bil v prometni nesreči udeležen 41-letni voznik, ki je s tovornim vozilom in prikolico zapeljal s ceste (izvoz AC Radovljica) in se prevrnil na levi bok.

»Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost. Voznik je vozil pod vplivom alkohola (0,85 mg/l) in je bil v prometni nesreči lahko telesno poškodovan,« so sporočili s Policijske uprave Kranj in dodali: »Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti o vseh okoliščinah prometne nesreče še zbirajo obvestila in za voznika vodijo prekrškovni postopek.«

Preberite še:

Ste tudi vi opazili kaj pomembnega? Pišite nam.