Peter Prevc suvereni zmagovalec petkove tekme v Planici

Slovenski šampion Peter Prevc je zmagovalec uvodne tekme finala svetovnega pokala smučarjev skakalcev na letalnici v Planici. Prevc (237,5/231 m/452,1) je dosegel najboljši daljavi v obeh serijah in prehitel Avstrijca Daniela Huberja (232/224 m/448,5) in Norvežana Johanna Andreja Forfanga (231,5/226/441,3).

Timi Zajc (227,5/219 m/440,2), po prvi seriji tretji, je bil na koncu četrti. Za preboj na zmagovalni oder mu je zmanjkala točka in desetinka.

O zmagovalcu je odločala četverica. Avstrijec Daniel Huber je imel po prvem skoku 4,4 točke prednosti pred Prevcem, 5,7 pred Zajcem in 6,1 pred Norvežanom Johanom Andrejem Forfangom. Norvežan Marius Lindvik na petem mestu je za rojakom zaostajal že 14 točk.

Prvi je rokavico vodilnim v finalu vrgel Forfang in pristal pri 226 metrih. Timi Zajc je bil nato kar sedem metrov krajši in le za 1,1 točke zaostal za stopničkami. Naslednji je bil v smučini Prevc ter z 231 metri še enkrat potrdil boj za zmago ter z naskokom prevzel vodstvo. Huber ni zdržal pritiska in pristal pri 224 metra z zalogo iz prve serije končal kot drugi.

Prešernova Zdravljica pod Poncami

Prevc je z današnjim slavjem postal peti Slovenec z zmago v tej sezoni in poskrbel za Prešernovo Zdravljico pod Poncami. Obenem je Prevc s 24. zmago v karieri odprl tudi boj za mali kristalni globus v poletih, kjer za danes sedmim Avstrijcem Stefanom Kraftom zdaj zaostaja 34 točk.

Lovro Kos (214/213 m/402,8) je v drugi serij odprl finale najboljše deseterice in v težkih vetrovnih pogojih zdrsnil na 12. mesto, vseeno pa dosegel svojo najboljšo letošnjo uvrstitev v poletih.

Domen Prevc (209,5/217 m/401,2) je izboljšal uvrstitev iz prve serije za štiri mesta in bil 17., Maksim Bartolj (214/209 m/ 392,7) je bil po prvem skoku 18. na koncu pa 21.

Brez finala sta ostala Žak Mogel (200 m/173,8) na 33. mestu in Anže Lanišek (213 m/163,7), ki je z 213 metri po dolžini sicer sodil med finaliste, a po skoku padel in bil 37., a padec ni pustil nobenih poledic.

V soboto letalce v Planici čaka ekipna tekma, kjer bodo ob Slovencih favoriti za zmago predvsem Avstrijci.